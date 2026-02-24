Κυψέλη: Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια μετά από μάχη σώμα με σώμα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε καφετέρια στην Κυψέλη, όταν αστυνομικός της Ασφάλειας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία, ερχόμενος αντιμέτωπος σώμα με σώμα με δύο ένοπλους άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας κράνη και full face, κρατώντας κουτιά πίτσας και προσποιούμενοι τους διανομείς. Η συμπεριφορά τους ωστόσο κίνησε υποψίες τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και σε θαμώνες.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέταξαν τα κουτιά στο πάτωμα και εμφάνισαν όπλα, απειλώντας τους παρευρισκόμενους. Στον χώρο βρισκόταν και αστυνομικός της Ασφάλειας εκτός υπηρεσίας και χωρίς να φέρει το υπηρεσιακό του όπλο.

Χωρίς να διστάσει, σηκώθηκε και κινήθηκε εναντίον τους, επιχειρώντας να τους αποπροσανατολίσει πετώντας ποτήρια και καρέκλες. Η καφετέρια μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης, με τους πελάτες να πέφτουν στο πάτωμα για να προστατευτούν.

Όταν ο αστυνομικός πλησίασε τους δράστες, εκείνοι τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, προκαλώντας του προσωρινή τύφλωση. Παρά ταύτα, αντιλήφθηκε ότι τα όπλα που κρατούσαν ήταν ρέπλικες και συνέχισε την προσπάθεια να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή. Ο αστυνομικός ειδοποίησε άμεσα συναδέλφους του και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, περιμετρικά της Φωκίωνος Νέγρη. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.