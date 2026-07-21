Κυψέλη: Ηλεκτρικό πατίνι λαμπάδιασε ξαφνικά και έκαψε σταθμευμένο αυτοκίνητο

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Μεγάλη ζημιά προκλήθηκε σήμερα στην περιοχή της Κυψέλης, όταν ένα ηλεκτρικό πατίνι ανεφλέγη ξαφνικά στην οδό Τήνου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στη συνέχεια και στο αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο δίπλα.

Τόσο το ηλεκτρικό πατίνι, όσο και το σταθμευμένο αυτοκίνητο καταστράφηκαν εντελώς από τη φωτιά.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, της φωτιάς προηγήθηκε ένας ήχος έκρηξης, ενώ από την πυρκαγιά που προκλήθηκε έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλες ζημιές ή για θύματα και τραυματισμούς από την έκρηξη και τη φωτιά.

Τραγική ειρωνεία πως σήμερα έχει έρθει στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για αυστηροποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό: