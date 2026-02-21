Κυψέλη: «Καθαρή» η ιατροδικαστική έκθεση στις 25χρονες δίδυμες – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στις δύο κοπέλες με αναπηρία στην Κυψέλη, ωστόσο η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και η ακριβής φύση της επίθεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 64χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, φιλικό πρόσωπο της οικογένειας και έμπιστος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να τη βοηθούσε στις καθημερινές ανάγκες, όπως τα ψώνια. Ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της μητέρας, η οποία υποστηρίζει ότι επέστρεψε στο σπίτι και τον εντόπισε να ασελγεί στις κόρες της. Όπως ανέφερε, είχε απομακρυνθεί για λίγα λεπτά σε κοντινό φαρμακείο και, όταν γύρισε, βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, κατά την οποία προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει με αντικείμενα που βρήκε μπροστά της. Όπως υποστήριξε, ο άνδρας αντέδρασε βίαια, ενώ φέρεται να χτύπησε και τη μία από τις δύο κοπέλες, η οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που διαθέτει το σπίτι, την ώρα που έλειπε.

Ήξερε την οικογένεια μέσω συσσιτίων εκκλησίας

Η μία από τις δύο αδελφές, 25 ετών, διακομίστηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Στο μεταξύ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού φέρεται να έχει καταγράψει κινήσεις του καταζητούμενου, υλικό που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να στραφεί και κατά της δεύτερης κοπέλας.

Ο 64χρονος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν γνωστός στην οικογένεια μέσω συσσιτίων εκκλησίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίησή του και βρίσκονται σε εξέλιξη αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.