Κυψέλη: «Κλειδί» η ταυτοποίηση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Τι έδειξε η νεκροτομή

Από πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτεται η υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τις Αρχές να στρέφουν το βλέμμα τους στην ταυτότητα της γυναίκας, την οποία ακόμη δεν φαίνεται να έχει αναζητήσει κάποιο άτομο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, παράλληλα, η νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να δώσει σαφή απάντηση ως προς την ακριβή αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκα ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στα οστά ούτε ίχνη στραγγαλισμού, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να καταλήξουν με βεβαιότητα στον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατό της.

Την ίδια ώρα, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου όχι μόνο δεν έχει αποκλειστεί, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό άξονα της έρευνας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Συνεχίζεται η ταυτοποίηση της γυναίκας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην ταυτοποίηση της σορού. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη λήψη γενετικού υλικού από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί εάν μπορεί να προκύψει ταυτοποίηση μέσω των βάσεων δεδομένων της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες επεκτείνονται για να διευκρινίσουν αν η χρήση ναρκωτικών ουσιών παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση. Τόσο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εντοπίστηκε η σορός όσο και σε γειτονικά κτίσματα της περιοχής, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνται ως χώροι συγκέντρωσης ατόμων που κάνουν χρήση, γεγονός που δυναμώνει τη συγκεκριμένη εκδοχή.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Παράλληλα, από τα αποτελέσματα της νεκροτομής, εκτιμάται ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Η εξέταση αποκάλυψε ακόμη ότι στο στομάχι της υπήρχαν υπολείμματα τροφής, τα οποία εκτιμάται πως είχαν καταναλωθεί περίπου 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση του χρονικού των τελευταίων στιγμών της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρου και με μήκος πέλματος 22 εκατοστών, χαρακτηριστικά που αξιοποιούνται στην προσπάθεια αναγνώρισης της ταυτότητάς της.

Συνεχίζονται οι έρευνες - Αναμονή για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διασταυρώνουν στοιχεία με τις δηλωμένες εξαφανίσεις γυναικών από ολόκληρη τη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ταύτιση με τη σορό που εντοπίστηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με την αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, αναμένοντας νέα ευρήματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις καταθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν τόσο στην ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.