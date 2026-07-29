Κυψέλη: Πώς έγινε η ταυτοποίηση της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα - Ήρθε Ελλάδα μέσω Κύπρου

Σήμερα Τετάρτη (29/7) έγινε γνωστό πως ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Πρόκειται για μια γυναίκα από τη Βρετανία που είχε γεννηθεί το 1988. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από έγγραφο που έστειλε η Interpol στην Αστυνομία.

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η Βρετανίδα είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου αεροπορικώς, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παρέχει πληροφορίες για το αν ταξίδευε μαζί με κάποιον, ενώ ελέγχεται εάν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα.

Παράλληλα, συνεχίζεται από την ΕΛΑΣ η έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη έχασε τη ζωή της.

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Το χρονικό της υπόθεσης

Αξίζει να σημειωθεί πως η βαλίτσα είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.

Η πρώτη εξέταση της σορού έδειξε ότι δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα. Οι εκτιμήσεις των αρχών μιλούσαν για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.