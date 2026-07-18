Θρίλερ στην Κυψέλη: Μικρόσωμη γυναίκα μέσα στη βαλίτσα - Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή

Σε μια μικρόσωμη γυναίκα η οποίο φορούσε σορτσάκι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, στην Κυψέλη.



Όπως εκτιμά ο ιατροδικαστής η άτυχη γυναίκα είναι περίπου μια εβδομάδα νεκρή. Πιο σαφείς απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.



Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά τον εντοπισμό του μακάβριου ευρήματος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο από έναν άστεγο, ο οποίος διέμενε εκεί. Οι Αρχές ενημερώθηκαν από την Άμεση Δράση, περίπου στις 14:10.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποκλείσει τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της γυναίκας.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, το οποίο διεξάγει την προανάκριση.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος