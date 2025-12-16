Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης - «Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να τη βγάλουμε εγκληματία»

Θλίψη και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η υπόθεση της 16χρονης που επιτέθηκε σε 14χρονη συμμαθήτριά της με μαχαίρι μέσα στο χώρο του σχολείου στην Κυψέλη, με τα άλλα παιδιά να ακινητοποιούν τελικά τη 16χρονη και την ανήλικη να συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα αδικήματα.

Ανάστατη είναι η κοινότητα στο 60ό Γυμνάσιο που συνέβη το τραγικό περιστατικό. Η 16χρονη είχε μόλις αλλάξει σχολείο, ενώ απομακρύνθηκε από το προηγούμενο για αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά. Σε κατάληψη προχώρησε μάλιστα το 60ό Γυμνάσιο σήμερα, με τους μαθητές να ζητούν την αποπομπή της δράστιδας.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», η μητέρα της 16χρονης δήλωσε ότι προσπαθεί να υποστηρίξει την κόρη της όπως μπορεί, ενώ είχε πλήρη άγνοια για το γεγονός ότι κουβαλούσε μαχαίρι στο σχολείο.

«Δεν γνώριζα για το μαχαίρι. Μου ήρθε ξαφνικό», είπε η μητέρα του 16χρονου κοριτσιού.

«Εγώ μόνο το καλό της, τη συμβουλεύω. Να μην κάνει τίποτα, να γίνει καλό παιδί. Να τελειώσει το σχολείο και αν θέλει βοήθεια, να της προσφέρω κάτι. Να μου ανοιχτεί. Είναι κλειστός χαρακτήρας», ανέφερε η μητέρα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Είπα να κλείσω ραντεβού στην κόρη μου για να δει ψυχολόγο και μου είπαν ότι το παιδί δεν έχει τίποτα. Στο σχολείο μου είπαν ότι είναι μια χαρά», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τους «δημόσιους ψυχολόγους» στους οποίους προσπάθησε να απευθυνθεί.

«Εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. Εάν κάθομαι και πάω από πίσω της...», δήλωσε η μητέρα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Στο σχολείο μου είπαν ότι δεν έχουν ψυχολόγο»

«Πήρα και το Χαμόγελο του Παιδιού, παντού μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τους είπα ότι ίσως η κόρη μου να έχει μπλέξει με κακές παρέες».

«Έχω τρία παιδιά. Ο πατέρας βλέπει τα παιδιά μόνο για καφέ, δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Είναι συνταξιούχος αστυνομικός», σημείωσε.

«Η κόρη μου, μου έλεγε ότι δεν θα κάνει τίποτα, ότι θέλει μόνο να τελειώσει το σχολείο. Θέλω να την βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία», τόνισε.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη από το σχολείο και μου είπαν ότι δεν έχουν ψυχολόγο.

«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά. Είμαι αβοήθητη», πρόσθεσε η μητέρα της 16χρονης.