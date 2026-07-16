Κυψέλη: Στοπ στις εργασίες του Μετρό - Πόρισμα από ανεξάρτητο φορέα για τη στατικότητα ζητά ο Δούκας

Εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης για τις ρωγμές που δημιουργήθηκαν σε δεκάδες κατοικίες και κτίρια της περιοχής τους τελευταίους μήνες ως συνέπεια αστοχιών στις εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του Μετρό στην περιοχή,

Ταυτόχρονα, οι υλικές ζημιές σε σπίτια κατοίκων της Κυψέλης και το ενδεχόμενο να εγείρονται ακόμα και ζητήματα στατικής ασφάλειας φαίνεται πως μετατρέπεται σε σημαντικό «αγκάθι» για τη συνέχιση των εργασιών του Μετρό στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ, είναι δεδομένη η διαπίστωση της εταιρείας ότι οι ρηγματώσεις στα σπίτια της Κυψέλης οφείλονται στις υπόγειες εργασίες του μετροπόντικα το προηγούμενο διάστημα.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο αυτό έχει σταματήσει, όπως λένε χαρακτηριστικά. Στο «μικροσκόπιο» τίθενται τώρα οι λόγοι που προέκυψαν αυτές οι αστοχίες ή -όπως περιγράφονται στο χθεσινό δελτίο Τύπου της εταιρείας- οι «μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση του σχεδιασμού του έργου» και είχαν ως αποτέλεσμα «μετακινήσεις που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη».

Μέχρι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες του προβλήματος και ο τρόπος αντιμετώπισή του, οι εργασίες παραμένουν «παγωμένες».

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Την ίδια ώρα, η Ελληνικό Μετρό ΑΕ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι οι ρωγμές που δημιουργήθηκαν στα κτίρια της Κυψέλης δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των κτιρίων, ενώ διαμηνύεται ότι ο Ανάδοχος θα επωμιστεί οικονομικά και τεχνικά το έργο αποκατάστασης των ζημιών.

Δούκας: «Θέλουμε πόρισμα από ανεξάρτητο φορέα για τη στατικότητα»

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινείται ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που συνάντησε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, στο δημαρχείο της πλατείας Κοτζιά, μαζί με αντιπροσωπεία στελεχών της εταιρείας.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Παρά το θετικό κλίμα στο οποίο έγινε η συνάντηση, ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει τρεις βασικές διεκδικήσεις στην Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι πληγείσες ιδιοκτησίες αφορούν «διακόσιες κατοικίες» δηλαδή «διακόσιες οικογένειες» της Κυψέλης.

Περιγράφοντας τα τρία αιτήματα του Δήμου Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας τόνισε:

«Πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη».

Γιάννης Κέμμος/FLASH

«Θέλουμε τη Γραμμή 4 του μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η περιοχή της Κυψέλης παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία. «Από την αρχή ξέραμε, ήξεραν οι ειδικοί, ότι έχει ρέματα, ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ότι χρειάζεται επιπλέον μετρήσεις. Μας θυμίσανε μάλιστα ότι είναι 3.000 αισθητήρες και στον μετροπόντικα και γύρω-γύρω για να μπορούν να ελέγξουν, και ακριβώς λόγω των προβλημάτων δύο φορές σταμάτησε και τώρα υπάρχει η διακοπή», εξήγησε ο Χάρης Δούκας.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

«Μπορεί σε δύο εβδομάδες να έχουμε πόρισμα»

Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να διασφαλιστεί η ασφαλής επανεκκίνηση του έργου, η «Ελληνικό Μετρό» έχει επιστρατεύσει ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, έχει γίνει ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων ο ένας είναι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο άλλος από το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν το πώς μπορεί να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη συγκεκριμένη περιοχή με όρους απόλυτης ασφάλειας.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Όπως μάλιστα ανέφερε ο Χάρης Δούκας, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είναι άμεσο, καθώς οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τη δημοτική αρχή ότι «το πόρισμα θα είναι έτοιμο, μας είπαν σε δύο εβδομάδες από τώρα».

Γραπτές βεβαιώσεις για ασφαλή παραμονή στα σπίτια

Όσον αφορά την εύλογη αγωνία των κατοίκων για το αν είναι ασφαλές να κοιμούνται στα σπίτια τους, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες γραπτές βεβαιώσεις, ωστόσο ο Δήμος απαιτεί καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει. Και κάτι άλλο ζητάμε: Να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και εκπροσώπους των κατοίκων προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Ακόμα, αποφασίστηκε ο ορισμός ενός συγκεκριμένου προσώπου επικοινωνίας (contact person) από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ο οποίος θα συνομιλεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.