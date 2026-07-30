Κυψέλη: Συνεχίζεται το θρίλερ με τη νεκρή Βρετανίδα- Το λάθος του δράστη που άφησε το κινητό ανοιχτό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στις 15 Ιουλίου μέσα σε μία βαλίτσα, στην Κυψέλη, καθώς χθες οι Αρχές κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν.

Ο λόγος για μία 38χρονη Βρετανίδα, με την Αστυνομία να «σαρώνει» κάθε πληροφορία για εκείνη, σε μία προσπάθεια να διαλευκάνουν τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ., μετά την ταυτοποίηση της μέσω Interpol και των αμερικανικών αρχών, η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας στις 26 Ιουνίου. Αν και αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι ήρθε μέσω Κύπρου, τελικά η πτήση της ήταν από το Εδιμβούργο. Αυτό που ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» εάν συνοδεύονταν από κάποιο άλλο πρόσωπο ή εάν την περίμενε κάποιος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Το διάστημα της παραμονής της στην Ελλάδα, φαίνεται πως φιλοξενήθηκε σε σπίτι φίλων της στην Αττική, απ’ όπου έφυγε στις 15/7. Με δεδομένο ότι στις 18/7 εντοπίστηκε νεκρή, το κρίσιμο διάστημα των ερευνών είναι το συγκεκριμένο τριήμερο: που πήγε; Με ποιον συναντήθηκε; Ποιος την ήθελε νεκρή; Ήταν προμελετημένο ή προέκυψε; Γιατί την άφησαν σε βαλίτσα; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι διωκτικές αρχές.

Ο δολοφόνος άφησε ανοιχτό το κινητό της

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο, έχει να κάνει με το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης Βρετανίδας, το οποίο φαίνεται πως για κάποιες ημέρες παρέμεινε ανοιχτό μετά τον θάνατο της και κάποιος μάλιστα το χρησιμοποιούσε. Υπάρχει η πληροφορία, που εξετάζεται από το «ελληνικό FBI», ότι έχουν σταλεί και μηνύματα -προφανώς για παραπλάνηση των οικείων της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στον FLASH ότι το κινητό τηλέφωνο έκλεισε μυστηριωδώς, όταν η υπόθεση άρχισε να λαμβάνει μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ.

Δεδομένου ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να δείξει αιτία θανάτου, απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις, με την έρευνα πάντως της ΕΛ.ΑΣ. να είναι σε πλήρη εξέλιξη παρά τις συνεχείς ανατροπές στην υπόθεση.