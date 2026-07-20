Kυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για το πτώμα στη βαλίτσα - Νεαρής ηλικίας και μικρόσωμη η γυναίκα

Προχωρημένη σήψη καθιστά προς το παρόν αδιευκρίνιστη την αιτία θανάτου της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στη σορό, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού.

Λόγω της κατάστασης του πτώματος, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν ο θάνατος επήλθε από ασφυξία. Οι ιατροδικαστές έλαβαν δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε πάλη πριν τον θάνατο.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι πρόκειται για γυναίκα ύψους 1,61 μ., ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, με σκούρα καφέ μαλλιά. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τις αρχές στην ταυτοποίηση του θύματος, καθώς η έρευνα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς της συνεχίζεται.