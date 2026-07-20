Κυψέλη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για το πτώμα σε βαλίτσα - Αναμονή για τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Μυστήριο χωρίς τέλος εξακολουθεί να περιβάλλει την υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτότητα του θύματος, εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο.

Η σορός αποκαλύφθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από έναν άστεγο, ο οποίος είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτήριο. Η έντονη δυσοσμία τον οδήγησε στη βαλίτσα και, όταν την άνοιξε, αντίκρισε ανθρώπινο μέλος και σοκαρισμένος, φαίνεται να ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτοψίες και να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο κτήριο χρησιμοποιείται συχνά ως κατάλυμα από άστεγους και τοξικοεξαρτημένους.

Τα πρώτα στοιχεία για τη σορό

Η πρώτη εικόνα των Αρχών δείχνει ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, με ύψος περίπου 1,65 μέτρο. Φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ τα μαλλιά της ήταν δεμένα σε κοτσίδα.

Η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία βρισκόταν στη βαλίτσα. Κατά την αρχική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώρισή της. Ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου προσδιορίζεται περίπου έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Εν αναμονή της νεκροψίας-νεκροτομής

Το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η νεκροψία-νεκροτομή, που αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα (20/7), καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη συλλέξει γενετικό υλικό (DNA) τόσο από τη σορό όσο και από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν μαζί της, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί η ταυτότητά της. Την ίδια στιγμή, εξετάζονται αποτυπώματα και κάθε διαθέσιμο πειστήριο που ενδέχεται να οδηγήσει στην αναγνώριση της γυναίκας και να ξεκλειδώσει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Ανάμεσα στα πρώτα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην αγνοούμενη Κινέζα από τη Λούτσα, Γιου Τινγκ. Ωστόσο, η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον χρόνο θανάτου, σε συνδυασμό με τα ρούχα που φορούσε η νεκρή, φαίνεται να αποδυναμώνουν σημαντικά αυτή την εκδοχή.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν πρόσωπο που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή, ενδεχομένως άστεγη ή τοξικοεξαρτημένη.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

«Χτενίζουν» κάμερες και δηλώσεις εξαφάνισης

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Παράλληλα, οι Αρχές διασταυρώνουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση της σορού. Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και εκτιμάται ότι θα δώσει τις πρώτες σαφείς απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας.