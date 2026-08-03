Κυψέλη: Τι ισχυρίστηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα

«Τη βρήκα νεκρή και, φοβούμενος ότι θα μπλέξω, προσπάθησα να αποκρύψω τη σορό της». Αυτό φέρεται να υποστήριξε ο 26χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η οποία είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας και επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Ωστόσο, οι Αρχές τον θεωρούν τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το έγκλημα και έχουν σχηματίσει σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος φέρεται μετά τον θάνατο της 38χρονης να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες, πραγματοποιώντας αναλήψεις που συνολικά αγγίζουν τις 10.000 ευρώ.

Η μαρτυρία που αποκάλυψε την υπόθεση

Η σύλληψή του ήρθε έπειτα από μια κρίσιμη κατάθεση. Μια γυναίκα βρετανικής καταγωγής, η οποία διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο, φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι ο ίδιος της είχε εκμυστηρευτεί πως εμπλεκόταν στον θάνατο της 38χρονης.

Το θρίλερ με τη βαλίτσα στην Κυψέλη

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 18 Ιουλίου, όταν ένας άστεγος εντόπισε τη βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς το θρίλερ με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Αθήνα έχει μεταδοθεί και από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το BBC.