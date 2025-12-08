Κυρανάκης: Εντός του 2026 η μελέτη για το μετρό στη Γλυφάδα - Τι είπε για το κυκλοφοριακό χάος

Η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής - ο καθημερινός κυκλοφοριακός «εφιάλτης» όπως τον περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ - βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αναφέρεται στους δυο βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες της συμφόρησης και να ξεδιπλώνει το σχεδιασμό του προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Απαντώντας στη σχετική επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υποστήριξε πως οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την κυκλοφοριακή συμφόρηση της Αττικής είναι η δωδεκάμηνη πλέον τουριστική περίοδος, η οποία έχει οδηγήσει σε αφίξεις 600.000 - 700.000 τουριστών μηνιαίως, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα των εμπορευματικών μεταφορών.



«Πρέπει να κάνουμε κάτι σοβαρό και παρεμβατικό. Φανταστείτε τι θα γίνει στο Ελληνικό…»



«Τα φορτηγά επιβαρύνουν τον Κηφισό, την Αττική Οδό και τις μεγάλες αρτηρίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στο Ελληνικό, έχοντας μια αλυσίδα τροφοδοσίας μέσα σε ώρες αιχμής σε αυτή τη νέα πόλη που δημιουργείται. Είναι αδύνατο, πρέπει να κάνουμε κάτι σοβαρό και παρεμβατικό. Δεν μπορώ να κάνω μόνος μου κάτι, γι’αυτό βρισκόμαστε σε διαβούλευση τα συναρμόδια υπουργεία, με το υπουργείο Ανάπτυξης», υποστήριξε και περιέγραψε αναλυτικώς τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Διαβουλευόμαστε με τις ενώσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών τις πρωινές ώρες



Σε αυτό το φόντο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέμεινε στην πρόταση για απαγόρευση φορτηγών τις πρωινές ώρες, λέγοντας πως συνεχίζεται η διαβούλευση με τις ενώσεις οδηγών φορτηγών ώστε να προσαρμοστεί η εφοδιαστική αλυσίδα και τα φορτηγά να μην επιβαρύνουν τις βασικές αρτηρίες από τις 7 έως τις 10 το πρωί, την ώρα δηλαδή που οι περισσότεροι Αθηναίοι πηγαίνουν στις δουλειές τους.



Ποια μέτρα εξετάζει το υπουργείο



Ακόμη, αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που θα αποσυμφορήσουν την Αττική, ανάμεσα στα άλλα, στη σιδηροδρομική σύνδεση Ελευσίνας - Θήβας (Θριάσιο - Σφίγγα), ενημερώνοντας πως το πρώτο τρίμηνο του ‘26 θα υποβληθεί επίσημο αίτημα για χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε πως το υπουργείο εξετάζει μεσοπρόθεσμα πρόταση για αλλαγή του τρόπου που λειτουργούν τα logistics περιφερειακά του αστικού ιστού, ενώ μίλησε για την αύξηση των προαστιακών δρομολογίων που θα συμβάλουν στην αποκέντρωση, καθώς και για τη μεταφορά επιχειρήσεων εκτός κέντρου, δίπλα σε σιδηροδρομικά κέντρα.



Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για κυλιόμενα ωράρια εργασίας και για διαμοιρασμό διαδρομών από οχήματα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Επικαλούμενος σε κάθε περίπτωση πρόσφατη έρευνα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε 29 μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση, καθώς είναι 15η.

Αρχές του ‘26 εκκινεί η μελέτη για την επέκταση του μετρό στη Γλυφάδα



Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε πως με το τρίπτυχο «περισσότεροι οδηγοί, καινούργια οχήματα, καθαρή λεωφορειολωρίδα», θα προσφερθεί καλύτερη υπηρεσία στους πολίτες το 2026, προαναγγέλλοντας νέες προσλήψεις και υποστηρίζοντας πως δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί του Νίκου Ανδρουλάκη περί απώλειας κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, δεδομένου ότι όλα τα νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους αγοράστηκαν με ευρωπαϊκά χρήματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ενημέρωσε για την προκήρυξη 300 προσλήψεων στον ΟΣΥ, για τις αυξήσεις στους οδηγούς από το νέο έτος, ενώ άφησε αιχμές εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «μικροκομματικά σκεπτόμενο», δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τη τοποθέτηση των καμερών στις λεωφορειολωρίδες.

Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό στη Γλυφάδα, σημείωσε πως η μελέτη του έργου εκκινεί στις αρχές του ‘26, επισημαίνοντας την αδήριτη ανάγκη υλοποίησης του, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή λόγω Ελληνικού.

«Ο σχεδιασμός είναι συμφωνημένος με την τοπική αυτοδιοίκηση και εμφανίζει μια διακλάδωση. Φεύγει από το Ελληνικό, καταλήγει με τερματικό σταθμό στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η πάνω διακλάδωση φτάνει και στην Ανω Γλυφάδα, στη Γούναρη και καταλήγει στη Βουλιαγμένης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, όποια και εάν είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να το συνεχίσει», ανέφερε.



«Έχουν δίκιο οι πολίτες για τον ηλεκτρικό, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα»



«Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στον ηλεκτρικό, έχουν δίκιο οι πολίτες», παραδέχθηκε εντωμεταξύ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας για τους νέους συρμούς που θα προστεθούν αλλά και για το πρόγραμμα «Καθαρή Γραμμή», ενημερώνοντας πως τα συνεργεία καθαρίζουν γκράφιτι και βρωμιές.

Όσον αφορά στα δρομολόγια του μετρό, επεσήμανε πάντως πως πλέον λειτουργεί με 52 συρμούς, έναντι 40 την περίοδο ‘15-’19, ενώ έθεσε ως στόχο εντός του 2026 να προστεθούν επιπλέον 4 συρμοί στη Γραμμή 3.

Ανδρουλάκης: «Αποτύχατε»



«Η κυβέρνηση απέτυχε», κατήγγειλε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί έξι χρόνια σπαταλά χρόνο και κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς όλα τα μεγάλα δημόσια έργα «σέρνονται».

«Η προχειρότητα του υπουργείου είναι κανόνας. Μας λέτε πως “δεν χωράνε άλλοι στην Αθήνα”, ότι το πρόβλημα είναι δηλαδή οι κάτοικοι και όχι η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδίου σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας το σχέδιο του κόμματός του για την επίλυση του κυκλοφοριακού. Μεταξύ άλλων, ζήτησε την άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης των μελετών των μεγάλων έργων, τον ενιαίο συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών, το διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τη μεταφορά υπουργείων και δημόσιων οργανισμών εκτός κέντρου.



Θα καταλήξει επικοινωνιακό πυροτέχνημα η εξαγγελία για περιορισμό των φορτηγών



Ειδικά για τον Κηφισό, προειδοποίησε πως εάν δεν υπάρξει έξυπνος σχεδιασμός για τον περιορισμό κίνησης των βαρέων οχημάτων, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία πλήθους και ποικίλου μεγέθους εμπορευματικών κέντρων, η εξαγγελία για απαγόρευση των φορτηγών τις πρωινές ώρες θα καταλήξει «επικοινωνιακό πυροτέχνημα».



Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τον Κηφισό



Ο ίδιος πρότεινε την εγκατασταση έξυπνων συστημάτων κυκλοφορίας, την εφαρμογή δυναμικών ορίων ταχύτητας στις λωρίδες, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό.

«Το 2024 χάθηκαν 500.000 δρομολόγια λεωφορείων. Το μετρό, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του ΠΑΣΟΚ, ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Αττική, λειτουργεί με το μισό της δυναμικής του. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά στους δρόμους. Για ποια βιώσιμη κινητικότητα μιλάμε;», διερωτήθηκε.