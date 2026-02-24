Κυρανάκης: «Έρχεται το railway.gov.gr» –Ζωντανή εικόνα των τρένων στα κινητά μας

Μια ψηφιακή καινοτομία, μοναδική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εγκαινιάζει αύριο το υπουργείο Μεταφορών, με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη να ανακοινώνει, μέσω του Action 24, την έναρξη λειτουργίας του railway.gov.gr. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχιών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή διαφάνειας και ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.

Η νέα εφαρμογή, που τίθεται σε λειτουργία αύριο, θα ξεκινήσει με την απεικόνιση των δρομολογίων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθούν και τα 140 δρομολόγια που εκτελούνται πανελλαδικά. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να βλέπουν στον χάρτη τη θέση του τρένου με ακρίβεια εκατοστού, μια υπηρεσία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη σε τέτοια κλίμακα.

Τέλος στην «κουλτούρα χαλαρότητας» του ΟΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του ΟΣΕ, τονίζοντας ότι οι «διάλογοι της ντροπής» ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Προειδοποίησε ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία παρέκκλιση από τον κανονισμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «κανένας δεν θα ξαναμιλήσει για φαγητό στις ενδοεπικοινωνίες». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι όσοι υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται θα αντιμετωπίζουν την ποινή της απόλυσης. Στο πεδίο της ασφάλειας, υπογράμμισε ότι έως το καλοκαίρι η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% κάλυψη ETCS, ενώ η Hellenic Train αναμένεται να δρομολογήσει νέα τρένα.

Σχέδιο για το κυκλοφοριακό και την παλιά εθνική οδό

Αναφερόμενος στο «έμφραγμα» των αθηναϊκών δρόμων, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι η εικόνα του Κηφισού επηρεάζεται δραματικά από τον τουρισμό και τις εμπορευματικές μεταφορές. Για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας, προανήγγειλε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προβλέπει το άνοιγμα της παλιάς εθνικής οδού αποκλειστικά για τα φορτηγά, ώστε να απομακρυνθούν τα εμπορευματοκιβώτια από τον αστικό ιστό. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζει αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων για την καλύτερη διαχείριση της ροής των οχημάτων, ενώ επιβεβαίωσε την ταχεία ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Μέτωπο με τα ταξί: «Δεν εκβιάζομαι»

Στην αντιπαράθεση με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο και τους ιδιοκτήτες ταξί, ο κ. Κυρανάκης εμφανίστηκε ανυποχώρητος. «Ας απειλούν όσο θέλουν – δεν εκβιάζομαι», δήλωσε, καταδικάζοντας περιστατικά βίας κατά οδηγών που δεν επιθυμούσαν να απεργήσουν. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα υπαναχωρήσει στην απαίτηση για καθαρό ποινικό μητρώο όσων αιτούνται άδεια, ενώ διευκρίνισε ότι η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση δεν αφορά το σύνολο του κλάδου.

Για τα Τέμπη και τη Μαρία Καρυστιανού

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, εκφράζοντας τον σεβασμό του στην οργή των γονέων. Σημείωσε ότι στήριξε το δικαίωμα εκταφής για τις οικογένειες και χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις τους. Για τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε ότι εκφράζει με διεκδικητικό τρόπο την αντίδρασή της στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τονίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν είναι «αντίπαλος» των γονέων και ότι ο τελικός λόγος ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη.