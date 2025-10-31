Κυρανάκης: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα από τις κάμερες - Μέσω gov.gr οι κλήσεις

«Έχετε μήνυμα στο gov.gr». Κάπως έτσι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ειδοποιούνται οι παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς θα πέσουν τα πρώτα πρόστιμα για παραβίαση, φαναριών και λεωφορειολωρίδων. Την προαναγγελία για τα πρώτα πρόστιμα σε όσους κάνουν κυκλοφοριακές παραβάσεις έκανε μέσω του ΣΚΑΙ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Οι κάμερες ξεκίνησαν. Την επόμενη εβδομάδα, από το gov.gr έρχονται οι πρώτες κλήσεις. Οι κάμερες αυτές «εκπαιδεύονται» με τον αλγόριθμο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από πίσω τους να τις ελέγχει. Ο αριθμός (σ.σ.: των καμερών) θα είναι απεριόριστος. Βάσει του νομοσχεδίου, όσοι δήμοι βάζουν κάμερες, θα έχουν έσοδα. Άρα, θα μεγαλώσει πολύ το δίκτυο» είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάμερες σε 10 λεωφορεία και σε 10 φανάρια στην Αττική, και κάποιες ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά, μήνα με τον μήνα ο στόχος θα επεκτείνεται.

Το μετρό «ασφυκτιά»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών παραδέχθηκε ότι το μετρό της Αθήνας κάποιες ώρες της ημέρας -κυρίως αιχμής που μετακινούνται προς και από τις εργασίες τους οι εργαζόμενοι- ενίοτε, όμως αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. «Κάποιες μέρες, σε όλα τα μετρό του πλανήτη υπάρχει συνωστισμός», σημείωσε.

Κακή χρονιά το 2024 για τα τροχαία δυστυχήματα

«Η τελευταία αναφορά στο τέλος του 2024 είναι πολύ κακή, είναι μια κάκιστη χρονιά με 2 νεκρούς ανά ημέρα. Ήταν χειρότερη από το 2023 και μια από τις χειρότερες στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Τι κάναμε γι’ αυτό; Αλλάξαμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο κόσμος γκρίνιαξε και δικαίως, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους αστυνομικούς για την «άχαρη» δουλειά που κάνουν», επισήμανε στη συνέχεια ο κ. Κυρανάκης, αναφερόμενος στα τροχαία.