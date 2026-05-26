Κυρανάκης για κόμμα Τσίπρα: «Επιστρέφει η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα - Δημοσκοπικά θα πάει καλά»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πρώτο σχόλιο κυβερνητικού στελέχους για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, εκτίμησε ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με σαφείς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. «Επιτέλους μπαίνουμε σε περίοδο ιδεοπολιτικής αντιπαράθεσης, θα φανούν οι διαφορές ανάμεσα στην αριστερά και την κεντροδεξιά, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη και θα φανούν και τα προγράμματα ενόψει της κάλπης 2027».

Όπως ανέφερε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο Action24, η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί «τη μεγαλύτερη απόδειξη της πλήρους και παταγώδους αποτυχίας όλων των διαδόχων του», ενώ πρόσθεσε ότι κανένα πρόσωπο της αντιπολίτευσης δεν κατάφερε τα τελευταία χρόνια να διαμορφώσει ισχυρή πολιτική παρουσία απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ούτε οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς κατάφεραν να ασκήσουν «πραγματική αντιπολίτευση», γεγονός που –όπως είπε– δημιούργησε πολιτικό χώρο για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ενώ χαρακτήρισε «υγιή για τη Δημοκρατία» την επαναφορά μιας πιο ξεκάθαρης πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο μεγάλους πολιτικούς χώρους.



Αναφερόμενος στη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η επιλογή του να δώσει έμφαση στο στοιχείο του πατριωτισμού αποτυπώνει «την ιδεολογική κυριαρχία της κεντροδεξιάς». Όπως σημείωσε, παλαιότερα θεωρούνταν «ταμπού» για την Αριστερά η επίκληση εθνικών συμβόλων και του πατριωτισμού, ενώ σήμερα –όπως είπε– ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στη νέα πολιτική του ταυτότητα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα καταγράψει «δυναμική δημοσκοπική είσοδο», τουλάχιστον στην αρχική του φάση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να αναδειχθεί δεύτερη πολιτική δύναμη. Τόνισε ακόμη ότι «από εκεί που ήταν ταμπού να μιλάς για πατριωτισμό, να έχεις πίσω σου σύμβολα εθνικά, σημαίες, την Ακρόπολη, τώρα βλέπουμε έναν Τσίπρα που θέλει να έχει το "μπλε" της πατρίδας μέσα στο branding του νεοσύστατου κόμματος».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που είχε η Ελλάδα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι διαφωνεί με τις πρόσφατες τοποθετήσεις και απόψεις του.