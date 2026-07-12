Κυρανάκης για συνθήματα στη Βολουδάκη:«Πήγαν να τρομοκρατήσουν μάνα με 3 παιδιά, δεν τους φοβόμαστε»

Με μια «σκληρή» δήλωση, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης τοποθετείται για το συμβάν με τα απειλητικά συνθήματα (με αναφορές στη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη), που γράφτηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και βουλευτή της ΝΔ, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά.

«Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της τρία μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας. Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε», τονίζει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην γραπτή δήλωσή του.



INTIME NEWS / ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ

INTIME NEWS / ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ

Και συνεχίζει: «Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν. Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους "συντρόφους" τους, έτσι θα βρει και αυτούς».