Κυρανάκης κατά Βελόπουλου για τα ταξί:Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί που οδηγούν το Range Rover του

Την ώρα που οι οδηγοί ταξί τραβούν ξανά χειρόφρενο, πραγματοποιώντας σήμερα νέα 24ωρη απεργία, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά από νωρίς το πρωί το επίμαχο νομοσχέδιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη το οποίο, μεταξύ άλλων, καθιστά υποχρεωτική τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των επίμαχων άρθρων, ενώ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν αναμένεται να στηρίξει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.



Εκτός από την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η διάταξη για το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών - οδηγών ταξί, η οποία και πυροδότησε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και τον Κυριάκο Βελόπουλο.



Η ρύθμιση προβλέπει τη μη ανανέωση άδειας ενός οδηγού ταξί εάν έχει καταδικαστεί για ξυλοδαρμό. «Δηλαδή εάν πάνε οι άνθρωποι αυτοί και τους δείρουν αστυνομικοί και αμυνθούν, χάνουν το ταξί τους;», ρώτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αντιδρά εντόνως.



«Είπατε μόλις, ότι σε μια συμπλοκή με την αστυνομία εαν τύχει ένας ταξιτζής να ρίξει κάποια ψηλή σε έναν αστυνομικό… Τους αστυνομικούς που υπερασπίζεστε και γυρνάτε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να υφαρπάξετε τις ψήφους τους!», κατήγγειλε αρχικώς ο αναπληρωτής υπουργός και συνέχισε: «Αποκαλυφθήκατε για το φίλο σας τον κύριο Λυμπερόπουλο! Ήρθατε εδώ και είπατε, “ας δείρουν έναν αστυνομικό”. Αυτά να πείτε στους αστυνομικούς, ότι επιτρέπεται να τους δέρνει ένας ταξιτζής! Αυτός είναι ο κύριος Βελόπουλος. Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του που οδηγούν το Range Rover του… Που μας είπατε για τον απλό οδηγό που δεν μπορεί να αγοράσει ταξί».



Ο Κυριάκος Βελόπουλος ωστόσο επέμεινε, καταγγέλλοντας διαστρέβλωση των λεγομένων του. «Εαν η πολιτική αλητεία είχε ονοματεπώνυμο, θα ήταν η "Ομάδα Αλήθειας" του κυρίου Κυρανάκη. Δεν είπα ποτέ εγώ να δείρει ταξιτζής αστυνομικό. Είστε ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης. Σε οποιαδήποτε αντιδικία και ξυλοδαρμό με έναν πολίτη μπορεί να υποστεί το ίδιο ταξιτζής, αυτό λέω εγώ», όπως υποστήριξε.

Σημειωτέον, πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε πως αυτό που ψηφίζεται σήμερα είναι το αδίκημα της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης και πως η σχετική πρόβλεψη για υποχρεωτικότητα πιστοποιητικού δικαστικής χρήσης, την οποία η Ελληνική Λύση δεν είχε καταψηφίσει, αφορούσε νόμο του 2020.