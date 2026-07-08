Κυρανάκης: «Ο Τσίπρας δεν έκανε μήνυση στον Κοντονή μετά τις κατηγορίες για τους ποινικούς κώδικες»

Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, μετά τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», έδωσε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, Κώστας Κυρανάκης.

«Αυτήν την άποψη την έχει εκφράσει ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, στον οποίο ο κ. Τσίπρας δεν έκανε ποτέ μήνυση. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία», τόνισε ο Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Τετάρτης (8/7).

«Είχαν προκηρυχθεί εκλογές και δεν τηρήθηκε αυτή η ημερομηνία. Πήγε μια εβδομάδα παραπέρα για να ψηφιστούν κάποιοι ποινικοί κώδικες που ευνόησαν εγκληματίες. Αυτή την καταγγελία την έχει κάνει ο κ. Κοντονής», ανέφερε.

Σημείωσε δε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στο βιβλίο του.

Ο γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε επίσης ότι «ο κ. Πανούσης, πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν παραιτήθηκε, κατήγγειλε ότι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον απειλούσαν, δηλώνοντάς του ότι έχουν σχέση με τρομοκράτες».

«Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, θέλουν να μην συζητάμε για αυτά, τους κάνουν να αισθάνονται λίγο άβολα. Θα συζητάμε για αυτά όμως», πρόσθεσε.

«Αντίπαλός μας είναι η Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Κώστας Κυρανάκης κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. ότι οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ εντάσσονται σε μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος λόγω του επερχόμενου κόμματος Σαμαρά.

«Κάποιοι μπερδέονται. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Αριστερά του κ. Τσίπρα. Αυτές τις ημέρες συζητήσαμε για το παρελθόν της Αριστεράς σε επίπεδο κάλυψης και ευνοϊκών ρυθμίσεων για τρομοκράτες. Αυτές είναι αλήθειες που δεν αμφισβητούνται».

«Θα αντιπαρατεθούμε ακόμα στο μεταναστευτικό. Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι έχουν αυξηθεί κατά 41% οι απελάσεις, έχουν μειωθεί κατά 95% οι ροές. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι εφάρμοσε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μεταξύ 2015 και 2019», τόνισε ο Κώστας Κυρανάκης.

«Θα μας στενοχωρήσει εάν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Προχωράμε», είπε.