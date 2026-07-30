Πολιτική Κωνσταντίνος Κυρανάκης Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Φωτιά Πυροσβεστική Κηδεία

Κυρανάκης για νεκρούς πυροσβέστες: «Πραγματικοί ήρωες, δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον»

Δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τον άδικο χαμό των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

Γιώργος Κονταρίνης/Eurokinissi
Γιώργος Κονταρίνης/Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε δήλωση για τον άδικο χαμό των πυροσβεστών στις φωτιές στο Ρέθυμνο, προχώρησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Μεταξύ άλλων ο Κ. Κυρανάκης είπε για τους δύο πυροσβέστες που πέθαναν από τον πύρινο κλοιό της φωτιάς πως είναι πραγματικοί ήρωες και πως «Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον». 

Αναλυτικά η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ:

«Σήμερα, στο Ρέθυμνο, αποχαιρετήσαμε δύο ανθρώπους που έφυγαν από το σπίτι τους για να σώσουν ζωές, θυσιάζοντας τη δική τους. Είναι πραγματικοί ήρωες.

Θα θυμόμαστε για πάντα τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη για τη γενναιότητα και την ανδρεία τους. Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον. Η Πατρίδα τούς ευγνωμονεί.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους.

Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στις οικογένειες κάθε πυροσβέστη που δίνει τη μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή.

Αιωνία τους η μνήμη».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κωνσταντίνος Κυρανάκης Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Φωτιά Πυροσβεστική Κηδεία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader