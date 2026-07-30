Κυρανάκης για νεκρούς πυροσβέστες: «Πραγματικοί ήρωες, δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον»

Σε δήλωση για τον άδικο χαμό των πυροσβεστών στις φωτιές στο Ρέθυμνο, προχώρησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μεταξύ άλλων ο Κ. Κυρανάκης είπε για τους δύο πυροσβέστες που πέθαναν από τον πύρινο κλοιό της φωτιάς πως είναι πραγματικοί ήρωες και πως «Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον».

Αναλυτικά η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ:

«Σήμερα, στο Ρέθυμνο, αποχαιρετήσαμε δύο ανθρώπους που έφυγαν από το σπίτι τους για να σώσουν ζωές, θυσιάζοντας τη δική τους. Είναι πραγματικοί ήρωες.



Θα θυμόμαστε για πάντα τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη για τη γενναιότητα και την ανδρεία τους. Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον. Η Πατρίδα τούς ευγνωμονεί.



Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους.



Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στις οικογένειες κάθε πυροσβέστη που δίνει τη μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή.



Αιωνία τους η μνήμη».