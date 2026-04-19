Kυριακάτικη «κόντρα» Δούκα - Μητσοτάκη για Βασιλίσσης Όλγας:«Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;»

Συνέχεια στην κόντρα μεταξύ δημάρχου Αθηναίων και κυβέρνησης, έδωσε σήμερα ο Χάρης Δούκας, με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση των έργων της Βασιλίσσης Όλγας στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει:

«Για το τέλος άφησα ένα σημαντικό έργο, την απόδοση στο κοινό της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας.

Η Αθήνα αποκτά μια αρχαιολογική και πολιτιστική ζώνη 4 χλμ. και 15.000 στρεμμάτων, με αρχαιότητες από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια.

Η λεωφόρος που ενώνει το Παναθηναϊκό Στάδιο με την Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε ένας σύγχρονος, ανοιχτός αστικός χώρος, προσβάσιμος σε κατοίκους και επισκέπτες όλο το 24ωρο. Χαίρομαι που δηλώνουν ευτυχείς για την ολοκλήρωσή του ακόμη και εκείνοι που το πολέμησαν».

Δούκας: «Να μην μπαίνουν μόνο όσοι παίζουν τένις»

Αντιδρώντας με δική του ανάρτησή, ο δήμαρχος Αθηναίων καλεί τον πρωθυπουργό «να αποδεχθεί την αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων» να κυκλοφορούν τα ΙΧ στην Βασιλίσσης Όλγας.

«Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει σήμερα για την ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας.

Ως εδώ καλά.

Όταν όμως δηλώνει ότι αποδίδουμε στους πολίτες την Βασιλίσσης Όλγας, τότε θα πρέπει να αποδεχθεί την αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων:

Να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων σε αυτήν, για όλους.

Γιατί εάν ξοδεύτηκαν από το κράτος 6 εκ. ευρώ και επιτρέπονται τα αυτοκίνητα μόνο για όσους παίζουν τένις στον Όμιλο αντισφαίρισης, τότε θα πρόκειται για μια ακόμη σκανδαλώδη απόφαση.

Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;», τονίζει στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.