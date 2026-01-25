Κυριακή δύο ταχυτήτων για όλα τα ζώδια, σήμερα 25/1

Καλωσορίζουμε αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 με πιο… μαλακές διαθέσεις, γιατί η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ταύρου και ξαφνικά όλοι θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο για χουζούρι, καναπέ, λίγη ησυχία, καλό φαγητό και ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια και ζεστασιά. Δεν είναι μέρα για τρελά τρεξίματα ούτε για δράματα χωρίς λόγο. Είναι ιδανική για χαλαρούς ρυθμούς, ποιότητα, απλές απολαύσεις και επαφή με ό,τι μας δίνει σιγουριά και άνεση!

Η ενέργεια της ημέρας βοηθά την σταθεροποίηση σχεδίων, να νιώσουμε την σιγουριά και να βάλουμε σε μια τάξη πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Όμως… επειδή καμία Κυριακή δεν είναι εντελώς ανέφελη, κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη για το βραδάκι. Εκεί η Σελήνη από τον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη από τον Υδροχόο και μπορεί να φέρει ξαφνικά νεύρα, καβγαδάκια και εκρήξεις για το τίποτα.

Ιδιαίτερα προσοχή τις βραδινές ώρες οι παρακάτω εκπρόσωποι του ζωδιακού

• Ταύρος γεννημένοι 20–25 Απριλίου

• Λέων γεννημένοι 23–28 Ιουλίου

• Σκορπιός γεννημένοι 23–28 Οκτωβρίου

• Υδροχόος γεννημένοι 20–25 Ιανουαρίου

Κριός – Ποιοτικές στιγμές

Για σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Κριέ, έχεις ανάγκη από ασφάλεια, σταθερότητα, ποιότητα και στιγμές με ανθρώπους που σε συνδέει αμοιβαία εμπιστοσύνη! Το κλίμα γύρω σου γίνεται πιο αρμονικό και ήσυχο και επικεντρώνεσαι στα ουσιαστικά που έχεις ανάγκη και σε χαλαρώνουν! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Ταύρου και εσύ διακρίνεις πως μόνο ότι έχει ουσία πρέπει να παραμείνει δίπλα σου, ανησυχείς λίγο παραπάνω ωστόσο για τα οικονομικά! Καθώς φτάνουμε στο βραδάκι που κορυφώνεται το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη, αυτή η ανησυχία γίνεται πιο έντονη! Προσοχή σε καβγαδάκια για χρήματα, ή σε ξαφνικές σπατάλες δικές σου!

Astro Tip: Βάλε ένα καλό πλάνο στα οικονομικά σου και μην βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα, δείξε περισσότερη υπομονή!

Ταύρος – Ανάγκη για Έλεγχο & Αυτοφροντίδα

Για σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Ταύρε, φιλοξενείς την Σελήνη στο ζώδιό σου και βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Έχεις ανάγκη να νιώσεις σιγουριά, να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων και να φροντίσεις τον εαυτό σου λίγο παραπάνω – και πολύ καλά κάνεις! Η μέρα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι, τόσο σε σχέσεις όσο και σε πρακτικά ζητήματα. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ και κορυφώνεται το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη, αυξάνεται η νευρικότητα, οι πιέσεις και οι εσωτερικές εντάσεις. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις, ειδικά σε οικογενειακά ή οικονομικά θέματα.

Astro Tip: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και μην πιέζεις καταστάσεις – σήμερα η σταθερότητα χτίζεται με ηρεμία.

Δίδυμοι – Εσωτερική Αναστάτωση & Υπερένταση

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Κυριακή έχει έναν πιο εσωστρεφή τόνο για εσένα. Η Σελήνη στον Ταύρο σε καλεί να κατεβάσεις ταχύτητες και να ακούσεις λίγο περισσότερο το σώμα και την ψυχή σου και να ξεκουραστείς. Είναι μια μέρα που οι σκέψεις και ανησυχίες μπορεί να σε κάνουν να χάνεις τη συγκέντρωσή σου για αυτό αφιέρωσε χρόνο για σένα, χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου με τα «γιατί» και τα «πώς» . Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ μπορεί να φέρει εκνευρισμό, νεύρα ή έντονο άγχος, ιδιαίτερα αν προσπαθείς να πείσεις τους άλλους, για αυτά που θεωρείς εσύ αυτονόητα ή και δεδομένα! Μην ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου, ψάξε να βρεις την ηρεμία σου!

Astro Tip: Ξεκούραση, χαλαροί ρυθμοί και αποφυγή εντάσεων θα κάνουν θαύματα σήμερα.

Καρκίνος – Κοινωνικότητα με… Όρια

Αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Καρκίνε, η διάθεσή σου είναι πιο κοινωνική και φιλική. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά με φίλους, να νιώσεις στήριξη και να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Η μέρα είναι καλή για ήρεμες συναντήσεις και ουσιαστικές επαφές. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βραδάκι μπορεί να φέρει εντάσεις ή διαφωνίες για οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις και μην πιέζεις καταστάσεις.

Astro Tip: Διατήρησε ισορροπίες και μην αναλαμβάνεις περισσότερα απ’ όσα σου αναλογούν.

Λέων – Ευθύνες & Πίεση Ρόλων

Λιοντάρι μου δεν το λες και πολύ ήσυχο το αστρολογικό κλίμα της Κυριακής, καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Ταύρο στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικά, υποχρεώσεις και ρόλους που καλείσαι να στηρίξεις με συνέπεια. Θέλεις να δείξεις ότι αντέχεις, ότι μπορείς, ότι είσαι παρόν – όμως μέσα σου νιώθεις και μια πίεση να κρατήσεις ισορροπίες. Η μέρα είναι καλή για να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς και να κλείσεις εκκρεμότητες. Καθώς πλησιάζουμε προς το βράδυ και κορυφώνεται το τετράγωνο Σελήνης–Άρη, μπορεί να προκύψουν εντάσεις με τον σύντροφο ή με πρόσωπα που συνδέεσαι στενά, βάλε νερό στο κρασί σου και μην τσιμπάς στις προκλητικές συμπεριφορές!

Astro Tip: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα τέλεια – κάν’ τα ανθρώπινα.

Παρθένος – Ανάγκη για Ανάσα & Ξεκαθάρισμα

Αγαπητέ μου Παρθένε, η Κυριακή σε βρίσκει σε πιο ήρεμο και φιλοσοφημένο mood. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να δεις τα πράγματα πιο σταθερά, να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα και να αναζητήσεις νόημα σε όσα ζεις. Είναι μια καλή μέρα για συζητήσεις, σχέδια, ακόμα και μικρές αποδράσεις που σε χαλαρώνουν. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ μπορεί να φέρει εκνευρισμό από λόγια τρίτων ή από πληροφορίες που σε πιέζουν ψυχολογικά.

Astro Tip: Μην απαντάς σε όλα – η σιωπή σήμερα είναι σοφία.

Ζυγός – Συναισθηματικές & Οικονομικές Ευαισθησίες

Για σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Ζυγέ, η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει πιο κοντά στις βαθύτερες ανάγκες σου για ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Η μέρα σε καλεί να δεις τι δίνεις και τι παίρνεις – τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Θέλεις ουσία, όχι επιφανειακές καταστάσεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ μπορεί να δημιουργήσει ένταση γύρω από χρήματα, υποχρεώσεις ή ζήλιες στα αισθηματικά που θα βγουν στην επιφάνεια.

Astro Tip: Μην αφήνεις τον φόβο να οδηγεί τις αποφάσεις σου – διάλεξε ψυχραιμία και μέτρο.

Σκορπιός – Σχέσεις σε Τεστ Αντοχής

Για σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Σκορπιέ, η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Ταύρου, φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και επαφές που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και συνέπεια από τους άλλους, αλλά σήμερα δεν είσαι ιδιαίτερα υπομονετικός στις ασάφειες. Η μέρα είναι καλή για ουσιαστικές συζητήσεις και για να δεις ποιοι στέκονται πραγματικά δίπλα σου. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στο βράδυ και κορυφώνεται το τετράγωνο Σελήνης–Άρη, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, καβγαδάκια ή αντιπαραθέσεις που ξεκινούν από μικροπράγματα.

Astro Tip: Μην μετατρέπεις κάθε διαφωνία σε μάχη – διάλεξε τι αξίζει την ενέργειά σου.

Τοξότης – Κούραση & Πίεση Ρουτίνας

Αγαπητέ μου Τοξότη, η Κυριακή σε φέρνει αντιμέτωπο με υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και θέματα καθημερινότητας προσπαθώντας να βάλεις σε μία τάξη και σειρά το σπίτι, το νοικοκυριό και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν μπορούν να είναι άλλο σε αναβολή. Η Σελήνη στον Ταύρο σε καλεί να οργανωθείς, να φροντίσεις το σώμα σου και να βάλεις πρόγραμμα εκεί που επικρατεί χάος. Η μέρα είναι καλή για πρακτικά ζητήματα, αλλά όχι για υπερβολές. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ μπορεί να σε κάνει πιο ευέξαπτο, ειδικά αν νιώθεις ότι πιέζεσαι ή δεν έχεις χρόνο για σένα.

Astro Tip: Κάνε ένα βήμα πίσω και βάλε ρεαλιστικά όρια στις υποχρεώσεις σου.

Αιγόκερως – Ανάγκη για Χαρά με Μέτρο

Ευχάριστο είναι το αστρολογικό σκηνικό της Κυριακής για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Αιγόκερε, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο σου δίνει τα περιθώρια για απόλαυση, χαρά και στιγμές που σε γεμίζουν συναισθηματικά. Νιώθεις όμορφα, έρχεσαι πιο κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς και χαλαρώσεις. Η μέρα είναι θετική για αισθηματικά και δημιουργικές ασχολίες. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βραδάκι μπορεί να φέρει εντάσεις και προσωρινούς εκνευρισμούς, κυρίως αν πιέζεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα.

Astro Tip: Απόλαυσε τη στιγμή χωρίς τύψεις – δεν χρειάζεται να απολογείσαι για τη χαρά σου.

Υδροχόος – Οικογενειακές Ισορροπίες & Νεύρα

Υδροχόε μου, σήμερα Κυριακή με την Σελήνη στον Ταύρο επικεντρώνεσαι σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Έχεις την ανάγκη να νιώσεις σιγουριά, αλλά και να προστατέψεις τον χώρο και τα όριά σου. Η μέρα είναι καλή για να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα του σπιτιού ή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Την προσοχή σου όμως σε αυτό που θα σε συμβουλέψω: όσο πλησιάζουμε στο βράδυ και κορυφώνεται το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη, μπορεί να υπάρξουν νεύρα, γκρίνια ή εντάσεις από το πουθενά. Πρόσεξε τα λόγια σου – θα είναι πιο έκρυθμα και αντιδραστικά και θα σε βάλουν σε μπελάδες!

Astro Tip: Διάλεξε τη συζήτηση αντί για την αντιπαράθεση.

Ιχθύες – Λόγια που Πληγώνουν ή Θεραπεύουν

Αγαπητέ μου Ιχθύ, τα άστρα για σήμερα Κυριακή σου ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για επικοινωνία, επαφή και μοίρασμα στιγμών. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να εκφραστείς με πιο τρυφερό και ουσιαστικό τρόπο, αρκεί να μην παρασυρθείς από την ένταση της στιγμής. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βραδάκι μπορεί να φέρει προσωρινές παρεξηγήσεις, εκνευρισμό ή βιαστικές κουβέντες που ξεφεύγουν. Πρόσεξε πώς μιλάς και σε ποιον – σήμερα τα λόγια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ό,τι νομίζεις.

Astro Tip: Μίλησε με την καρδιά σου, αλλά προσπάθησε με τα λόγια σου να μην μπαίνεις στο ρόλο του θύματος!