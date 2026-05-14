Κυριακίδης για Μουρίκη: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά - Θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε για την σχέση του με την Έφη Μουρίκη που μετράει πάρα πολλά χρόνια και παραδέχθηκε ότι θέλουν να είναι συνέχεια μαζί, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

«Με τη σύζυγό μου είμαστε 38 χρόνια μαζί. Από παιδάκια. Όταν υπάρχουν οι διαφωνίες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι καλό να σκέφτονται δύο μυαλά αντί του ενός. Και κυρίως στη δουλειά. Και όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει γνώση του αντικειμένου, σε βοηθάει και εσένα. Δε μας φτάνουν οι ώρες να είμαστε μαζί. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί.

Γνωριστήκαμε το 1988, είχε έρθει με το Εθνικό Θέατρο να παίξει το «Γλάρο» σε σκηνοθεσία Ντασσέν. Και εγώ τότε έκανα Ρόζενκραντζ και Γκίλντενστερν σε σκηνοθεσία Βολανάκη. Εγώ ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Υπάρχει θαυμασμός του ενός προς τον άλλον. Ήμασταν τυχεροί νομίζω. Αλλά από την άλλη συμβαίνουν τα πάντα και είναι καλοδεχούμενα και τα πάντα. Και το να μην μπορείς να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο. Όλα γίνονται στη ζωή. Αρκεί να το ξέρεις, και να μην κρύβεσαι»