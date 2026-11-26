Τη δική του θέση για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας του με τον Θάνο Πετρέλη στο νυχτερινό κέντρο «Sanremo Live» εξέφρασε ο Κυριάκος Κυανός, αφήνοντας αιχμές για τον συνάδελφό του. Οι δύο τραγουδιστές εμφανίστηκαν μαζί μόλις τρεις φορές, πριν από τη διακοπή της συνεργασίας τους, ενώ στο ίδιο σχήμα συμμετείχε και η Χριστίνα Κολέτσα.

Ο Κυριάκος Κυανός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την Πέμπτη 26/11, αναφερόμενος στις εξελίξεις που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του Θάνου Πετρέλη περί γραφειοκρατικών προβλημάτων, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο νυχτερινό κέντρο.

«Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί δεν χωράνε σε τέτοια πράγματα. Η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει και συνεργαστεί… Σας διαβεβαιώ απ’ όσα ξέρω ότι η επιχείρηση γραφειοκρατικά και νομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως ο Θάνος Πετρέλης ευθύνεται για το άδοξο τέλος του σχήματος, ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστρικά: «Αν θες να είσαι επικεφαλής πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δεν μπορώ να λέω ψέματα, δεν είχαμε καλή συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη. Ο Μαζωνάκης, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε. Εμείς απλά ήμασταν στον ίδιο χώρο, χωρίς να συνεργαστούμε, κάτι που εμένα με πλήγωσε, γιατί περίμενα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει.»