Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο στην Κρήτη: «Σχέδιο για το 2030 απέναντι στην Ελλάδα του 1980»

Από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, εστιάζοντας στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην υπέρβαση των κομματικών διαχωρισμών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η ύδρευση και η άρδευση, απαιτεί κοινή δράση μακριά από «αχρείαστη τοξικότητα» και «κομματικά καπέλα».

Η διαχωριστική γραμμή και το στοίχημα του 2030

Ο Πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια το πολιτικό δίλημμα της περιόδου, περιγράφοντας μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Από τη μία πλευρά, μια κυβέρνηση με συγκεκριμένο σχέδιο για την «Ελλάδα του 2030», που επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα και τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Από την άλλη πλευρά, μια αντιπολίτευση που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιμένει στον μηδενισμό και τους αφορισμούς, εκπροσωπώντας νοοτροπίες που παραπέμπουν στην «Ελλάδα του 1980».

«Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι μετά από επτά χρόνια προσπάθειας, η κυβέρνηση δεν μιλά πλέον με υποσχετικά «θα», αλλά με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αλλάζουν τη μοίρα του νησιού.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να κρίνουν την κυβέρνηση με βάση το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αναγνώρισε ότι έχουν γίνει λάθη, τόνισε όμως ότι η προσοχή παραμένει στραμμένη στο μέλλον. «Στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι της Κρήτης θα είναι οι πρώτοι ωφελημένοι από τα σύνθετα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο νησί, αποδεικνύοντας τη συνέπεια της παράταξης.