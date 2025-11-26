Κυριάκος Μητσοτάκης σε ΕΛΚ για την Ουκρανία: Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν -μέσω τηλεδιάσκεψης- οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.