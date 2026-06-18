Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η ίδια η Ευρώπη καλείται να επενδύσει στο μέλλον της»

Στον βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του για το Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλιση (ΤΕΑ) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνέδεσε άμεσα την Επαγγελματική Ασφάλιση με τη στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings & Investments Union – SIU).

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει τις μεγάλες προτεραιότητες των επόμενων δεκαετιών - από την άμυνα και την ενεργειακή αυτονομία έως τις ψηφιακές υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.



«Ποιος θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της Ευρώπης; Η απάντηση είναι απλή: η ίδια η Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 13 τρισ. ευρώ ιδιωτικών αποταμιεύσεων και ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων να επενδύεται εντός Ευρώπης και να στηρίζει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι βρίσκονται «στην καρδιά της λύσης», καθώς λειτουργούν ως θεσμοί μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και επένδυσης.

Όπως ανέφερε, η Επαγγελματική Ασφάλιση «δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια των πολιτών και στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας», ενώ τόνισε ότι η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα.

Παράλληλα, ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του θεσμού, σημειώνοντας ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η χρηστή διακυβέρνηση και η αποτελεσματική εποπτεία αποτελούν τα θεμέλια κάθε αποταμιευτικής απόφασης.