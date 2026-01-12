Κυριάκος Βελόπουλος: Αποστάσεις από την Καρυστιανού και ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις

Σαφείς αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να κρατήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Action 24. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός στις διατυπώσεις του σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την πρόεδρο του Συλλόγου Τεμπών, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι το όνομά της περιλαμβάνεται ήδη σε μετρήσεις δημοφιλίας και πρόθεσης ψήφου.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν και τόνισε ότι η Ελληνική Λύση υπερασπίζεται διαχρονικά όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών —συμπεριλαμβανομένης της Μαρίας Καρυστιανού— ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητά του είναι η απόδοση δικαιοσύνης και όχι οι πολιτικές κινήσεις προσώπων.

«Δεν μας ενδιαφέρει αν κάνουν κόμμα, μας ενδιαφέρει η δικαίωσή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει πολιτική «ευλογία» σε μια τέτοια κίνηση. Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τον τρόπο με τον οποίο η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, σημειώνοντας με νόημα ότι αυτό συμβαίνει «μέσα από τα κανάλια».

Ενόχληση για τις δημοσκοπικές μετρήσεις

Το σημείο που προκάλεσε την εντονότερη αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ήταν η ένταξη ενός πιθανού «κόμματος Καρυστιανού» στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρακτική ως «ασόβαρα πράγματα», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία των μετρήσεων.

«Δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις με κόμματα που δεν υπάρχουν», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «με το εάν και το εφόσον δεν ασκείται πολιτική». Για τον ίδιο, η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη και ανούσια, καθώς «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα Καρυστιανού» για να αξιολογηθεί πολιτικά.

Αποστάσεις από τα εσωτερικά του συλλόγου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του και από τις εσωτερικές διεργασίες ή τις διαφωνίες που ανακύπτουν στον Σύλλογο Τεμπών. «Δεν με απασχολεί τι συμβαίνει στο εσωτερικό του συλλόγου, το ζήτημα της προεδρίας είναι καθαρά δικό τους θέμα», ανέφερε, θέλοντας να δείξει ότι η Ελληνική Λύση δεν εμπλέκεται στις προσωπικές στρατηγικές κανενός μέλους.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, τέλος, έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αποφεύγοντας να προσωποποιήσει την πολιτική ελπίδα σε ένα μόνο άτομο. «Δεν υπάρχουν σωτήρες, υπάρχει ο κυρίαρχος λαός», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς της Ελληνικής Λύσης.