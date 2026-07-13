Κυρίαρχες οι ΗΠΑ στη διεθνή σκακιέρα των ψηφιακών αγορών: Η νέα διεθνής μελέτη του EWC Think Tank

Η παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα γύρω από το μέλλον του χρήματος και των ψηφιακών αγορών μεταμορφώνεται ριζικά. Σύμφωνα με τη νέα, ανατρεπτική μελέτη του EWC Think Tank (του ερευνητικού βραχίονα της EWC Investments), οι Ηνωμένες Πολιτείες εδραιώνουν ένα σοβαρό, μη αναστρέψιμο προβάδισμα στην υιοθέτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανατρέποντας τις ισορροπίες απέναντι σε Ευρώπη και Κίνα. Η ερευνητική έκθεση προκάλεσε αίσθηση στη διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα και έτυχε ευρείας αναπαραγωγής από κορυφαία παγκόσμια ειδησεογραφικά δίκτυα.

Τα τρία μοντέλα της Παγκόσμιας Στρατηγικής

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο διεθνής ανταγωνισμός για τα ψηφιακά περιουσιακά στοι [1] έχει χωριστεί σε τρία πανίσχυρα, αλλά εντελώς διαφορετικά μοντέλα στρατηγικής, με το αμερικανικό πρότυπο να αναδεικνύεται ως ο απόλυτος οδηγός των εξελίξεων:

ΗΠΑ (Μοντέλο Ιδιωτικής Αγοράς): Το αμερικανικό πλεονέκτημα βασίζεται στο πρωτοφανές βάθος της θεσμικής ενσωμάτωσης, καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν απορροφηθεί πλήρως από τον συνήθη μηχανισμό των δημόσιων οικονομικών. Τα spot Bitcoin ETFs [2] διαχειρίζονται ήδη περίπου 96 δισεκατομμύρια δολάρια, τα εταιρικά θησαυροφυλάκια (corporate treasuries) [3] κατέχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο BTC, ενώ τα συνταξιοδοτικά προγράμματα απέκτησαν τεράστια δυναμική μετά την άρση των σχετικών περιορισμών το 2025. Σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο της μελέτης μας, η τρέχουσα υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 21% και 30% του ενήλικου πληθυσμού [4]. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, η κατοχή αυτή προβλέπεται να αγγίξει το 38%, ενώ έως το 2035 εκτιμάται ότι θα φτάσει το 50%. Στην πράξη, ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ –και κατ' επέκταση το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου– θα βρίσκεται σε άμεση συνέπεια και σύνδεση με την ψηφιακή οικονομία.

Το αμερικανικό πλεονέκτημα βασίζεται στο πρωτοφανές βάθος της θεσμικής ενσωμάτωσης, καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν απορροφηθεί πλήρως από τον συνήθη μηχανισμό των δημόσιων οικονομικών. Τα spot Bitcoin ETFs [2] διαχειρίζονται ήδη περίπου 96 δισεκατομμύρια δολάρια, τα εταιρικά θησαυροφυλάκια (corporate treasuries) [3] κατέχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο BTC, ενώ τα συνταξιοδοτικά προγράμματα απέκτησαν τεράστια δυναμική μετά την άρση των σχετικών περιορισμών το 2025. Σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο της μελέτης μας, η τρέχουσα υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 21% και 30% του ενήλικου πληθυσμού [4]. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, η κατοχή αυτή προβλέπεται να αγγίξει το 38%, ενώ έως το 2035 εκτιμάται ότι θα φτάσει το 50%. Στην πράξη, ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ –και κατ' επέκταση το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου– θα βρίσκεται σε άμεση συνέπεια και σύνδεση με την ψηφιακή οικονομία. Ευρωπαϊκή Ένωση (Μοντέλο Κανονιστικής Εναρμόνισης): Η ΕΕ εστιάζει στην αυστηρή κανονιστική συνοχή, δημιουργώντας μια ασφαλή ρυθμιζόμενη περίμετρο μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA [5] και της οδηγίας DAC8. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή παραμένει κυρίως διοικητική και στερείται της δυναμικής που απαιτείται για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Το συμπέρασμα αυτό αποτελεί ένα σαφές καμπανάκι κινδύνου: οι κανόνες και η ασφάλεια είναι απαραίτητα στοιχεία, αλλά χωρίς επιθετική ενσωμάτωση κεφαλαίων, η Γηραιά Ήπειρος κινδυνεύει να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή και ρυθμιστή μιας αγοράς που θα ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το ποσοστό των ενηλίκων κατόχων στην ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 16% έως 22% έως το 2030 και το 22% έως 28% έως το 2035.

Η ΕΕ εστιάζει στην αυστηρή κανονιστική συνοχή, δημιουργώντας μια ασφαλή ρυθμιζόμενη περίμετρο μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA [5] και της οδηγίας DAC8. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή παραμένει κυρίως διοικητική και στερείται της δυναμικής που απαιτείται για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Το ποσοστό των ενηλίκων κατόχων στην ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 16% έως 22% έως το 2030 και το 22% έως 28% έως το 2035. Κίνα (Μοντέλο Κρατικά Ελεγχόμενου Νομίσματος): Η Κίνα ηγείται παγκοσμίως στην κλίμακα ψηφιακού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας (CBDC) [6], με το ψηφιακό γουάν (e-CNY) να καταγράφει σωρευτικές συναλλαγές ύψους 2,37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, όμως, το κράτος υποκαθιστά πλήρως την ελεύθερη αγορά, επιβάλλοντας κατηγορηματική απαγόρευση στα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα και τα stablecoins [7] στην ηπειρωτική χώρα, χρησιμοποιώντας το Χονγκ Κονγκ ως τη ρυθμιζόμενη θεσμική διεπαφή.

«Η διασταύρωση των δεδομένων μας με τις τρέχουσες μακροοικονομικές τάσεις αναδεικνύει μια αναντίρρητη πραγματικότητα: Το αμερικανικό μοντέλο, όπου η ιδιωτική καινοτομία και οι δημόσιες αγορές κεφαλαίου αλληλοτροφοδοτούνται, έχει ήδη επικρατήσει στην κούρσα της ρευστότητας, οδηγώντας σε μια άτυπη μονοπώληση των παγκόσμιων κεφαλαίων», επισημαίνει ο Νικόλαος Κωλέττης, Ιδρυτής της EWC Investments και Επικεφαλής Ερευνητής του EWC Think Tank. «Αντίθετα, η Ευρώπη κατασκευάζει μια ρυθμιζόμενη περίμετρο δρώντας κυρίως αμυντικά, και η Κίνα ένα κυρίαρχο ψηφιακό νόμισμα βασισμένο αμιγώς σε κρατικούς περιορισμούς. Το αμερικανικό μοντέλο παραμένει το πιο "μεταδοτικό" παγκοσμίως, καθώς ωριμάζει σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα επενδύσιμο, ρευστό και θεσμικά ενσωματωμένο».

Μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη μελέτη, το EWC Think Tank δεν παραδίδει απλώς στατικές στατιστικές, αλλά έναν ουσιαστικό οδικό χάρτη επιβίωσης και προσαρμογής για το ευρωπαϊκό και ελληνικό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα του αύριο.

Διεθνής απήχηση της έρευνας

Η απήχηση της έκθεσης από μεγάλα διεθνή οικονομικά δίκτυα ενημέρωσης, όπως το PRNewswire και το Benzinga, επιβεβαιώνει την ανάγκη της αγοράς για ανεξάρτητη, θεσμική ανάλυση υψηλού επιπέδου.

Η ποιότητα της έρευνας αντανακλά τη συνεχή διεθνή κατάρτιση της επιστημονικής ομάδας της EWC Investments. Ο κ. Νικόλαος Κωλέττης έγινε πρόσφατα δεκτός στο επιλεκτικό "Chief Investment Officer (CIO) Program" του Columbia Business School Executive Education στη Νέα Υόρκη, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα προγράμματα παγκοσμίως για ανώτατα θεσμικά στελέχη επενδύσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εξειδικεύσεων που ολοκλήρωσε εντός του 2026 σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των MIT Sloan, Wharton, Harvard Business School Online, New York Institute of Finance, καθώς και του CFA Institute (όπου αρίστευσε με σκορ 95/100).

Η EWC Investments, έχοντας ήδη αποσπάσει το «Crypto Investments Excellence & Leadership Award» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ελληνική έρευνα μπορεί να παράγει έργο διεθνούς βεληνεκούς, καθοδηγώντας την αγορά μακριά από το προσωρινό hype και προς τη μακροπρόθεσμη επενδυτική ωριμότητα και τη διαχείριση κινδύνου.