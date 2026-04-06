Κυρίαρχη παρουσία για τη Skoda Cycling Team στη Σπάρτη με τρία χρυσά μετάλλια

Με απόλυτη επιτυχία σφραγίστηκε η παρουσία της Skoda Cycling Team στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, καθώς η ομάδα κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δυναμική, την ποιότητα και το αγωνιστικό της επίπεδο. Η Skoda Cycling Team κυριάρχησε στο The Race (140χλμ), στο The Ride (67χλμ), αλλά και στην κατηγορία γυναικών του The Race (140χλμ), μετατρέποντας τη φετινή διοργάνωση σε μία μεγάλη στιγμή διάκρισης για τη μάρκα.

Στη μεγάλη διαδρομή The Race (140χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Νικηφόρος Αρβανίτου με χρόνο 03:39:31, κερδίζοντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα του Tour de France. Στην ταχύτερη διαδρομή The Ride (67χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης με χρόνο 01:59:30, ενώ στην κατηγορία των γυναικών στο The Race (140χλμ), στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Βαρβάρα Φασόη της SKODA Cycling Team με χρόνο 03:56:31, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή τριπλή χρυσή επιτυχία για την ομάδα.

Το L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, συγκεντρώνοντας ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μία διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, εμπνευσμένη από τον θρυλικό Γύρο της Γαλλίας.

Με διαδρομές σχεδιασμένες βάσει των προτύπων οργάνωσης και ασφάλειας του Tour de France, ο θεσμός έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ποδηλατικά events στη χώρα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την πρόκληση και το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης.

Σε έναν διεθνή αγώνα υψηλών απαιτήσεων, που έφερε στην Ελλάδα την αυθεντική εμπειρία του Tour de France, η Skoda Cycling Team απέδειξε ότι η συνέπεια, η αντοχή, η προετοιμασία και η αγωνιστική υπεροχή οδηγούν στην κορυφή. Και ακριβώς αυτές είναι οι αξίες που εκφράζει διαχρονικά και η Skoda: αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, ουσία και σταθερή ικανότητα να πετυχαίνει.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο όχι μόνο το επίπεδο των αθλητών της ομάδας, αλλά και τη βαθιά και αυθεντική σχέση της Skoda με την ποδηλασία. Από τα πρώτα ποδήλατα των Laurin και Klement το 1895 έως τη σημερινή διεθνή παρουσία της μάρκας σε κορυφαίες ποδηλατικές διοργανώσεις, η Skoda παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με έναν κόσμο που απαιτεί επιμονή, ακρίβεια, πάθος και διάρκεια.

Ο νικητής του The Race (140χλμ) και μέλος της SKODA Cycling Team, Νικηφόρος Αρβανίτου, δήλωσε στη γραμμή του τερματισμού: «Πρώτη χρονιά, ως μέλος της Skoda Cycling Team, απολαύσαμε τον αγώνα, η διοργάνωση ήταν άρτια, η διαδρομή υπέροχη – από τις ομορφότερες που έχω κάνει, αν και απαιτητική… εύχομαι να γίνεται αυτό κάθε χρόνο και να δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο σε όλο τον κόσμο, πόσο όμορφο άθλημα είναι η ποδηλασία».



Ο νικητής του The Ride (67χλμ), Πολυχρόνης Τζωρτζάκης, επίσης μέλος της SKODA Cycling Team, ανέφερε κατά τον τερματισμό του: «Φοβερή διαδρομή, συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στη Skoda που υποστηρίζει τη διοργάνωση, και του χρόνου πάλι εδώ!»

Η Head of Marketing, Communications and PR της Kosmocar, κα. Μαρίζα Πετράκου, πρόσθεσε για τη φετινή διοργάνωση: «Η συνεργασία μας με το L’Étape Greece by Tour de France για 4η συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη σχέση της Skoda με την ποδηλασία. Σε έναν τόπο με ισχυρό συμβολισμό όπως η Σπάρτη, οι αξίες αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση».



Η Skoda, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά και διαχρονική της σχέση με τον Γύρο της Γαλλίας, συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, δίνοντας δυναμικό «παρών» σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης. Ξεχώρισε τόσο με τα εμβληματικά Skoda Lead Cars, το νέο Enyaq και το Kodiaq, που ηγήθηκαν του αγώνα, όσο και με την παρουσία της στο L’Etape Village, όπου το νέο Elroq μαγνήτισε τα βλέμματα των επισκεπτών, ενώ παράλληλα προσέφερε πλούσιες διαδραστικές εμπειρίες που ενίσχυσαν τη σύνδεση με το κοινό.

ην πιο ζωντανή νότα έδωσε ο Felix, η επίσημη μασκότ του Tour de France, ο οποίος σηματοδότησε την έναρξη μαζί με τον αλυτάρχη και ξεσήκωσε αθλητές, αθλήτριες και θεατές, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και αξέχαστα φωτογραφικά στιγμιότυπα.



Η τριπλή χρυσή επιτυχία της Skoda Cycling Team στη Σπάρτη αποτελεί μία ακόμη ισχυρή απόδειξη ότι η κορυφαία απόδοση δεν είναι θέμα στιγμής, αλλά αποτέλεσμα ποιότητας, αντοχής και αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου. Ακριβώς όπως και η Skoda.