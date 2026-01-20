«Κύριε πρόεδρε να πάτε να γαμ**ε»: Σοκαριστικά ωμό μήνυμα Δανού ευρωβουλευτή σε Τραμπ για Γροιλανδία

Μια σοκαριστικά ωμή απάντηση έδωσε ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστεσεν στον Ντόναλντ Τραμπ για την επιθυμία του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ την Γροιλανδία λέγοντάς του «να πάει να γαμ***ει».

Ειδικότερα, ο Δανός ευρωβουλευτής κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία απηύθυνε μια ιδιαίτερα αιχμηρή απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του «να πάει να γαμ***εί».

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Άντερς Βίστεσεν απέρριψε τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Επιτρέψτε μου να το θέσω με λόγια που ίσως καταλάβετε: Κύριε Πρόεδρε, να πάτε να γαμ*****ε», είπε ο Βίστεσεν στη διάρκεια της συνεδρίασης.

“I’ll say it in your language, President Trump — fuck off”



Danish MEP Anders Vistisen commented on the situation around Greenland, choosing to address Donald Trump in what he said was a language Trump would understand.



He didn’t get far. The speaker immediately cut him off,… pic.twitter.com/mUA1DsljdQ — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει την πάγια άποψή του ότι η Γροιλανδία έχει στρατηγική σημασία για τα αμερικανικά συμφέροντα, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον χρειάζεται μεγαλύτερο έλεγχο στο αρκτικό νησί για να αντιμετωπίσει πιθανή επιρροή από Ρωσία και Κίνα. Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ασκηθεί οικονομική πίεση σε Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε τέτοιες κινήσεις.

Η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας, και τόσο η δανική όσο και η γροιλανδική ηγεσία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν πωλείται. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του Τραμπ ως πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.