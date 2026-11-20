Σε ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/11) η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλήρως ανακαινισμένο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, το οποίο αναβαθμίστηκε ριζικά έπειτα από προσωπική επιστολή που του είχε στείλει ένας μαθητής του σχολείου, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Κατά την άφιξή του, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο μικρός Παναγιώτης μαζί με τον συμμαθητή του, Χρήστο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά τους, με ιδιαίτερη αναφορά στην τοποθέτηση ενός νέου, ειδικού ανελκυστήρα. «Από εσένα ξεκίνησε, εσύ μας έδωσες την ιδέα», απάντησε χαμογελώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο διάλογος για το «τραπέζι», τα σουβλάκια και τα ντολμαδάκια

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η ολοκλήρωση της ξενάγησης, όταν ο Παναγιώτης, θέλοντας να ανταποδώσει, πρότεινε στον πρωθυπουργό να του κάνει το τραπέζι. «Πολύ γενναιόδωρος», αποκρίθηκε ο κ. Μητσοτάκης, με τη συζήτηση να περιστρέφεται αμέσως γύρω από τις γαστρονομικές τους προτιμήσεις.

«Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το σουβλάκι», είπε ο μαθητής, για να πάρει την πάσα ο πρωθυπουργός ρωτώντας τους μαθητές αν γνωρίζουν ποιο είναι το δικό του αγαπημένο πιάτο. Ο Παναγιώτης έδωσε αμέσως την απάντηση με νόημα: «Τα ντολμαδάκια».