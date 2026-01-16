Κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον σε σταθμούς τρένων στην Ιαπωνία - Διακοπή ρεύματος έφερε το χάος

Σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση των επιβατών προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο, στην Ιαπωνία, σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Υπήρξαν αναφορές για φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στον σταθμό Tamachi Station, η οποία οδήγησε στην πλήρη διακοπή των δρομολογίων στις γραμμές Yamanote Line και Keihin-Tohoku Line. Όπως μεταδόθηκε, οι φλόγες προέρχονταν από μετασχηματιστή στον χώρο των γραμμών, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Η γραμμή Yamanote διέρχεται από ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του Τόκιο, μεταξύ των οποίων και ο Shinjuku Station, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αντίστοιχα, η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.

Η East Japan Railway (JR East) εκτιμά ότι το περιστατικό επηρέασε 673.000 άτομα σε ώρες αιχμής, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της κυκλοφορίας.



Την ίδια ώρα, εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από συρμό της γραμμής Keihin-Tohoku που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών και να κινούνται πεζοί πάνω στις γραμμές, στο πλαίσιο οργανωμένης εκκένωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες και προσωπικό του σιδηροδρόμου.

