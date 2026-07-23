ΚΥΣΕΑ: David's Sling, Spyder, Barak MX - Έρχεται ο αμυντικός «θόλος» με ελληνικό Πηγαίο Κώδικα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για τον ελληνικό αμυντικό «θόλο», καθώς σήμερα (10:00) το ΚΥΣΕΑ θα λάβει την απόφαση που θα δρομολογήσει ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων ετών, συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ — το μεγαλύτερο σε αξία εξοπλιστικό εγχείρημα της λίστας και, ουσιαστικά, ο πυρήνας της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Στην «καρδιά» του αμυντικού «θόλου» βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας πολλαπλών επιπέδων, βασισμένο σε τεχνολογία ισραηλινής προέλευσης, το οποίο θα ενσωματώνει επιμέρους υποσυστήματα αναχαίτισης σε ένα ενιαίο δίκτυο διοίκησης και ελέγχου (C2) που συνδέει σε πραγματικό χρόνο αισθητήρες, ραντάρ και συστήματα αναχαίτισης.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δύο είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν: η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, κάτι που μεταφράζεται σε τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας και ενίσχυση του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, πέρα από την απλή προμήθεια εξοπλισμού, όπως επίσης η εκχώρηση του Πηγαίου Κώδικα (εντολές, οδηγίες) των συστημάτων στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όρος που τέθηκε ρητά ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η λεπτομέρεια αυτή δεν είναι διαδικαστική, καθώς στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα διατηρεί τον απόλυτο επιχειρησιακό έλεγχο του συστήματος, χωρίς εξάρτηση από τρίτους σε κρίσιμες στιγμές — ζήτημα που έχει αναδειχθεί σε βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς σε κάθε μεγάλη αμυντική συμφωνία των τελευταίων ετών.

Νέα μεταγωγικά αεροσκάφη, drones και πύραυλοι

Ο «θόλος» δεν είναι το μόνο κομμάτι του παζλ. Το πακέτο που θα εγκρίνει το ΚΥΣΕΑ απλώνεται σε πολλαπλά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, από τη στρατηγική διακίνηση δυνάμεων μέχρι τον εξοπλισμό του μεμονωμένου μαχητή στο πεδίο.

Στον τομέα των αερομεταφορών, προβλέπεται η αγορά τριών μεταγωγικών C-390 Millennium από την Πορτογαλία, ενίσχυση που θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις μεγαλύτερη ευελιξία στη διακίνηση προσωπικού και υλικού. Το πρώτο από τα τρία αεροσκάφη θα μπορούσε, εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες, να παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία ακόμη και εντός του 2027. Το συνολικό κόστος του πακέτου αναμένεται να αγγίξει περίπου τα 550 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η αρχική τεχνική υποστήριξη και ένα πλαίσιο υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Επιπλέον, ένα σύστημα ηλεκτρονικών αντιμέτρων κατά σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η υποβρύχια ισχύς του Πολεμικού Ναυτικού ενισχύεται μέσω της αναβάθμισης των φρεγατών τύπου MEKO με νέα ανθυποβρυχιακά συστήματα, βελτιώνοντας τις δυνατότητες ανίχνευσης απειλών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα επιθετικά ελικόπτερα «Απάτσι» (AH-64) αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ακρίβεια βολής χάρη στην προμήθεια πυραύλων HELLFIRE με καθοδήγηση laser.

Στο σκέλος της διαστημικής ικανότητας προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων, που θα ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης, επικοινωνιών και συλλογής πληροφοριών.

Οι ειδικές δυνάμεις θα ενισχυθούν με υποβρύχια οχήματα, κατάλληλα για αποστολές διείσδυσης και ειδικών επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης η απόκτηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου HERON 1, για αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης μεγάλης διάρκειας.

Στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων εντάσσονται και νέες μονάδες V-BAT, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, χωρίς να απαιτείται διάδρομος, ενώ στον εξοπλισμό του πεζικού προστίθενται διόπτρες νυχτερινής όρασης, οι οποίες θα ενσωματωθούν στη Στολή του Σύγχρονου Μαχητή.

Ο αμυντικός «θόλος»

Τα ισραηλινά συστήματα που αναμένεται να αναλάβουν κρίσιμους ρόλους στα επιμέρους επίπεδα της ελληνικής πολυεπίπεδηςαεράμυνας είναι τα David’s Sling, Spyder και Barak MX. Πρόκειται για προηγμένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από κορυφαίες ισραηλινές αμυντικές εταιρείες, με το David’s Sling να αποτελεί προϊόν της Rafael Advanced Defense Systems σε συνεργασία με τη Raytheon, το Spyder να έχει αναπτυχθεί από τη Rafael με τη συνδρομή της Ισραηλινής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (IAI) και το Barak MX να αποτελεί σχεδίαση της ίδιας της IAI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απαιτούμενη προεργασία έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο για την άμεση μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά στη συμβασιοποίηση των προγραμμάτων, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού.

Το David’s Sling αποτελεί ένα σύστημα μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ανώτερο επίπεδο μιας ολοκληρωμένης αεροπορικής και αντιπυραυλικής ασπίδας. Είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από εχθρικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και πυραύλους cruise. Η επιχειρησιακή του ικανότητα καλύπτει απειλές που εκτοξεύονται σε αποστάσεις περίπου 40 έως 300 χιλιομέτρων, προσφέροντας ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας έναντι σύγχρονων πυραυλικών απειλών.

Το Spyder είναι ένα ευέλικτο, κινητό και ταχείας αντίδρασης αντιαεροπορικό σύστημα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων cruise, παρέχοντας προστασία τόσο σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όσο και σε χερσαίες στρατιωτικές μονάδες που επιχειρούν στο πεδίο της μάχης. Η έκδοση Spyder-SR διαθέτει μέγιστο ύψος αναχαίτισης περίπου 9 χιλιομέτρων και μέγιστο βεληνεκές 15 χιλιομέτρων, ενώ η έκδοση Spyder-MR επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος, με εμβέλεια αναχαίτισης έως 35 χιλιόμετρα και μέγιστο ύψος εμπλοκής τα 16 χιλιόμετρα, χάρη στους πυραύλους που διαθέτουν ενισχυμένους προωθητήρες.

Το Barak MX, ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα της Ισραηλινής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (IAI), αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας. Σχεδιασμένο για επιχειρήσεις τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα, μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού έως μεγάλου βεληνεκούς.

Το σύστημα λειτουργεί σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον και αξιοποιεί προηγμένα ραντάρ σε συνδυασμό με τρεις διαφορετικούς τύπους πυραύλων, με εμβέλειες περίπου 35, 70 και 150 χιλιομέτρων, προσφέροντας διαβαθμισμένη και πολυεπίπεδη προστασία. Πληροφορίες του FLASH αναφέρουν πως η Αθήνα επιδιώκει η πρώτη πυροβολαρχία να παραδοθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, γεγονός που αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στην ταχεία ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας.

Η νέα αμυντική «ομπρέλα» περιλαμβάνει και το υπερσύγχρονο ραντάρ ELM-2084 MMR, με δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης και παρακολούθησης εκατοντάδων στόχων.