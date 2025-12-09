ΚΥΣΕΑ: Επί τάπητος SAFE και PULS - Δείτε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πυραυλικού συστήματος

H προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS αλλά και η ελληνική πρόταση για τα αμυντικά προγράμμα στο πλαίσιο του SAFE συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης οι συμβάσεις για την υποστήριξη των Rafale όπως και των επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Δείτε το βίντεο με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των PULS

H ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.



Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βαση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.



Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.»