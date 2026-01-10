ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας στους αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικής

H συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε με αποφάσεις που διασφαλίζουν τη διοικητική συνέχεια σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Συγκεκριμένα, παραμένουν στις θέσεις τους ο αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριου Κατάρας, καθώς και ο αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.



Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνική Αστυνομία, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, καθώς και του αρχηγού του Πυροσβεστικό Σώμα, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.



Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας, σε μια περίοδο με αυξημένες προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια και την πολιτική προστασία.