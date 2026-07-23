ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για το εξοπλιστικό των 4,3 δισ. ευρώ και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030), όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Το ΚΥΣΕΑ έδωσε το «πράσινο φως» για το εξοπλιστικό πρόγραμμα - μαμούθ των 4,3 δισ. ευρώ το οποίο στην προμετωπίδα του έχει την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας μέσω της «Ασπίδας του Αχιλλέα».