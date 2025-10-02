«Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ» (στην Ηλεία) και πάρτι στα social media

Διενεργήθηκε -που λέτε- μια δημοσκόπηση για τη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό να πιάσει το σφυγμό των ψηφοφόρων σε μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας.

Στο σύνολο των τριών Νομών (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία) το αποτέλεσμα δεν προκαλεί καμία εντύπωση, αφού η διαφορά είναι στις 10 μονάδες υπέρ της ΝΔ έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στο περίπου αυτή που εντοπίζεται και στις πανελλαδικές δημοσκοπήσεις.

Εκεί που καταγράφεται έκπληξη και η μάχη έχει χαρακτηριστικά ντέρμπι είναι η Ηλεία όπου το ΠΑΣΟΚ κοντράρει στα ίσια τη ΝΔ που προηγείται οριακά κατά 0,7% (19,2% έναντι 18,5%).

Το πήραν λοιπόν γραμμή οι ΠΑΣΟΚοι και αναπτερώθηκε το ηθικό τους σε τέτοιο σημείο που στα σοσιαλ γίνεται πάρτι! Παραδοσιακά πράσινος νομός η Ηλεία, το τρέχει πετυχημένα και ο Κατρίνης που είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αν η Ηλεία ήταν η εθνική κάλπη, η πολιτική αλλαγή που ζητάει ο Ανδρουλάκης θα ήταν γεγονός.

Για την ιστορία να σημειώσω ότι τη δημοσκόπηση έκανε η DATA R.C. για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος».