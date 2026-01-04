Κυβέρνηση προς ΠΑΣΟΚ: «Το διεθνές δίκαιο υπηρετείται με πράξεις, όχι με συνθήματα»

Αιχμηρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «σιωπής» και «διολίσθησης» στο διεθνές δίκαιο αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για μια απολύτως σοβαρή και θεσμική στάση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κινείται σε πλήρη συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της και τα όργανα του ΟΗΕ, μακριά από εύκολες ανακοινώσεις και εσωτερική κατανάλωση.

Όπως υπογραμμίζεται, από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την προστασία Ελλήνων πολιτών στη Βενεζουέλα. «Αυτή είναι υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, όχι τα συνθήματα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει ξεκάθαρα για δικτατορικό καθεστώς στη Βενεζουέλα, ευθυγραμμιζόμενος με τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα ζητήματα νομιμότητας κρίνονται θεσμικά και στον κατάλληλο χρόνο – όχι με βεβιασμένες δηλώσεις που μπορεί να υπονομεύσουν την ουσία.

Η κυβέρνηση απορρίπτει, τέλος, τις συγκρίσεις με Κύπρο και Αιγαίο ως «ατυχείς και επικίνδυνες», υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν υπηρετείται με φωνές αλλά με σταθερή παρουσία στα διεθνή φόρα. «Η Ελλάδα μιλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και με τον τρόπο που διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα», είναι το σαφές μήνυμα προς την αντιπολίτευση.