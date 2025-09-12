Κυβέρνηση: Πρώτα δείγματα ανάκαμψης μετά από τη ΔΕΘ - «Ανάσες» για τα δεξιά της ΝΔ λόγω Chevron

Ενθαρρυντικά είναι για την κυβέρνηση τα πρώτα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις, φανερές και κρυφές, μετά το πακέτο σημαντικών φοροαπαλλαγών για μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, νέους, συνταξιούχους και ενστόλους, που ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου θα μελετήσουν τα ποιοτικά στοιχεία έρευνας, που διενεργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες για λογαριασμό της κυβέρνησης. Όπως καταδεικνύουν οι σημαντικότεροι δείκτες της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να εμφανίζει άνοδο των ποσοστών της κατά 1,5 έως 2 μονάδες. Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος τονίζει ότι η συγκεκριμένη τάση, που καταγράφεται ελάχιστα 24ώρα μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, εφ' όσον επιβεβαιωθεί και στις έρευνες των επομένων ημερών και εβδομάδων θα επιβεβαιώσει πως με όχημα την «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» που παρουσιάστηκε από τη Θεσσαλονίκη το κυβερνών κόμμα μπορεί να επαναπροσεγγίσει τμήματα ψηφοφόρων, που μέχρι πρότινος έδειχναν αποστασιοποιημένα.

Ούτως ή άλλως και όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr, το Μέγαρο Μαξίμου θα εντείνει το επικοινωνιακό μπαράζ γύρω από τα θετικά οικονομικά μέτρα με μπροστάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κορυφαία στελέχη, όπως ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τα οποία πυκνώνουν την παρουσία τους στα MME.

Πάντως, το θετικό momentum, που φαίνεται ότι χτίζει το Μέγαρο Μαξίμου δε βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στις θετικές οικονομικές ειδήσεις. Κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας παραπέμπει στην επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τις έρευνες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και παρατηρεί πως εξελίξεις σαν και αυτή, που θωρακίζουν γεωπολιτικά τη χώρα και προάγουν τα εθνικά συμφέροντα σε μία περιοχή με έντονο…ανταγωνισμό αποκαθιστούν σταδιακά το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και εκλογικά ακροατήρια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που επιθυμούν δυναμικές πρωτοβουλίες στα εθνικά μας θέματα.

H δημοσκόπηση της Opinion Poll

Σε κάθε περίπτωση, το βελτιούμενο για την κυβέρνηση κλίμα επιβεβαίωσε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σύμφωνα με αυτήν πάνω από 1 στους 2 εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις, ενώ το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέτρα της ΔΕΘ σημαντικά. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ σκαρφαλώνει στο 30,5%, ποσοστά που είχε να καταγράψει στην ίδια δημοσκόπηση από τον προηγούμενο Μάιο με το ΠΑΣΟΚ να έπεται σε απόσταση ασφαλείας και συγκεκριμένα στο 14% με τη μεταξύ τους διαφορά να αγγίζει το 16,5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Κυρίαρχος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι των πολιτικών του αντιπάλων και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ο ίδιος συγκεντρώνει το 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Πάντως, κανέναν απαντά το 31,8%.

Επίσης σε ερώτηση της ίδιας δημοσκόπησης ως προς το ενδεχόμενο επανόδου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αρνητικά και μάλλον αρνητικά τοποθετείται το 63,5% των ερωτηθέντων. Την ίδια προσέγγιση φαίνεται να έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Λίγο πάνω από το 40% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ποτέ ένα νέο κόμμα Τσίπρα και μόλις ένα 6,5% απαντά πως θα ψήφιζε σίγουρα έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.