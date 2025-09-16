Κυβερνητικά «πυρά» κατά ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου, «πολιτεύεστε με λαθροχειρίες»

Νέα κόντρα ξέσπασε την Τρίτη (16/9) μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή την κομματική ταυτότητα της Πόπης Σεμερτζίδου.

«Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές απαντώντας σε σχόλιο που είχε κάνει νωρίτερα η Χαριλάου Τρικούπη.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, συμπλήρωναν οι ίδιες πηγές για να τονίσουν ακόμη ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.

«Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη»

Σε δηκτικό ύφος, από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, σχολίαζαν νωρίτερα ότι «η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα; Είμαστε σίγουροι ότι η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν».