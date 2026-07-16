Κυβερνητικές πηγές: «Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις»

Σε έντονο ύφος απαντούν κυβερνητικές πηγές όσον αφορά στις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη δίωξη 4 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί κύκλοι, προσθέτοντας πως «σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: «Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά». Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για «κυβέρνηση υποδίκων» προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Καταλήγουν δε, θέτοντας το ερώτημα: «Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;».