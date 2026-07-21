La La Land: Αλλάζει η θρυλική αφίσα 10 χρόνια μετά – Η «διόρθωση» στο χέρι του Γκόσλινγκ

Μια μικρή αλλά πολυσυζητημένη αλλαγή έγινε στην αφίσα της ταινίας La La Land, δέκα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της, καθώς η νέα εκδοχή διορθώνει τη θέση του χεριού του Ράιαν Γκόσλινγκ.

Το βραβευμένο μιούζικαλ του 2016 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με αφορμή τη 10η επέτειό του και η νέα αφίσα διατηρεί την ίδια εμβληματική σκηνή με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμα Στόουν να χορεύουν έξω από το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες.

Η «παρατήρηση» του Γκόσλινγκ για το χέρι του

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη θέση του αριστερού χεριού του ηθοποιού.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αναφερθεί στο θέμα σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal το 2024, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αρχική πόζα.

«Δεν ήξερα ότι η συγκεκριμένη θα γινόταν η αφίσα της ταινίας», είχε πει, προσθέτοντας: «Απλώς χάλασε την ατμόσφαιρα με αυτόν τον τρόπο. Το αποκαλώ La La Hand (Χέρι)».

Ο ηθοποιός είχε επισημάνει ότι το χέρι του στην αρχική αφίσα βρισκόταν παράλληλα με το έδαφος, κάτι που θεωρούσε ότι δεν ταίριαζε με την αισθητική της σκηνής.

«Μια μικρή διόρθωση» από τη Lionsgate

Η νέα αφίσα παρουσιάζει την ίδια εικόνα με τους δύο πρωταγωνιστές να χορεύουν, όμως η θέση του χεριού του Γκόσλινγκ έχει τροποποιηθεί.

Η εταιρεία παραγωγής και διανομής Lionsgate ανακοίνωσε την αλλαγή μέσω ανάρτησης στο Instagram, συνοδεύοντας τη νέα αφίσα με τη φράση:

«Μια μικρή διόρθωση».

Η επιτυχία του La La Land

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Νταμιέν Σαζέλ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο, ενώ τη μουσική συνέθεσε μαζί με τον Τζάστιν Χόργουιτς.

Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι, τον Σεμπάστιαν και τη Μία, που γνωρίζονται και ερωτεύονται στο Λος Άντζελες, ενώ προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Η Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της, ενώ ο Νταμιέν Σαζέλ απέσπασε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Επιστρέφει στους κινηματογράφους

Το La La Land θα επανακυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Αυγούστου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 10 ετών από την κυκλοφορία του.