La Liga: Ουναΐ και Κάρμο έγραψαν το σενάριο του τρελού 3-3 ανάμεσα σε Τζιρόνα και Οβιέδο (vids)

Ένα από τα πιο «γεμάτα» παιχνίδια της σεζόν πρόσφεραν Τζιρόνα και Οβιέδο, με το τελικό 3-3 να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό ,κι όχι άδικα. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης δύο γνώριμα πρόσωπα για το ελληνικό κοινό. O Αζεντίν Ουναΐ, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, και ο Νταβίντ Κάρμο, πρώην στόπερ του Ολυμπιακού.



Η Οβιέδο είχε βάλει βάσεις για ένα μεγάλο «διπλό», προηγούμενη 0-2 χάρη στα γκολ των Βίνας (πεν. 38’) και Ροντόν (57’). Όλα όμως άλλαξαν με την είσοδο του Ουναΐ στο 59’. Ο Μαροκινός ανέβασε στροφές, έδωσε ρυθμό στην Τζιρόνα και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τη διαφορά: πρώτα είδε τον Στουάνι να μειώνει σε 1-2, μετά ισοφάρισε με ασύλληπτο σουτ στο 83’, και στο 90’ κέρδισε το πέναλτι από το οποίο ο Στουάνι έκανε το 3-2 μέσα σε αποθέωση.

To γκολ του Ουναΐ





Όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Κάρμο. Στο φινάλε, ο Ανγκολέζος στόπερ σούταρε μέσα από την περιοχή και «πάγωσε» το γήπεδο, γράφοντας το τελικό 3-3.

Το γκολ του Κάρμο