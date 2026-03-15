La Liga: Το παράδοξο στο Ρεάλ Μαδρίτης - Έλτσε που δεν έχουμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο

Η Ρεάλ συνέχισε με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη μεσοβδόμαδη νίκη επί της Σίτι. στο Champions League, επικρατώντας άνετα της Έλτσε και μειώνοντας ξανά τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Αρμπελόα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ των Ρούντιγκερ στο 39’ και Βαλβέρδε πέντε λεπτά αργότερα.



Στο δεύτερο μέρος οι "μερένχες" διατήρησαν τον ρυθμό τους, κάνοντας παράλληλα και οικονομία δυνάμεων λόγω των αρκετών απουσιών αλλά και της επερχόμενης ρεβάνς με τη Σίτι. Ο Χουσέν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 66’, ενώ η Έλτσε μείωσε στο 85’ με αυτογκόλ του Κορέα. Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε, όταν ο Γκιουλέρ με μακρινό σουτ πίσω από το κέντρο εκμεταλλεύτηκε την κακή θέση του τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ με ένα εντυπωσιακό γκολ. Ωστόσο, το ματς έκρυβε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό (και από το γκολ του Γκιουλέρ)...

Οι 12 αλλαγές που μπέρδεψαν το ποδοσφαιρικό κοινό

Στην εν λόγω αναμέτρηση έγιναν συνολικά 12 αλλαγές, έξι για κάθε ομάδα, κάτι που προκάλεσε σύγχυση στους φιλάθλους, μιας και το κανονικό όριο αλλαγών στο ποδόσφαιρο είναι πέντε. Ωστόσο, η εξήγηση βρίσκεται σε έναν περίεργο κανονισμό.



Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο παίκτης της Έλτσε, Μπούμπα Σανγκαρέ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από σύγκρουση με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Η ομάδα του ενεργοποίησε το πρωτόκολλο concussion substitute (αλλαγή λόγω διάσεισης), το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IFAB και της La Liga. Την ίδια στιγμή για να διατηρηθεί η ισονομία στον αγώνα και η αντίπαλη ομάδα αποκτά τη δυνατότητα να κάνει μία επιπλέον αλλαγή, φτάνοντας δηλαδή τις έξι.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι δυο ομάδες έκαναν μια αλλαγή παραπάνω από αυτό που προβλέπει ο κανονισμός.