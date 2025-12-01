Λαφαζάνης κατά Τσίπρα: Το βιβλίο του είναι γελοιότητα – Έκανε μεγάλη κωλοτούμπα και προδοσία

«Ποταμός» κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τα όσα καταθέτει -με την δική του οπτική- μέσα από το βιβλίο «Ιθάκη» ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο πρώην υπουργός -κατά την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- προχώρησε σε μία σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Action 24, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που είναι σήμερα επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτική αλητεία και εξαπάτηση του λαού.

Αιχμές για τη Ρωσία - «Είμαι καταζητούμενος στην Ουκρανία»

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε ως «γελοιότητα» το περιεχόμενο του βιβλίου, ειδικά το σημείο όπου ο Τσίπρας «μπερδεύει τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση». Ο κ. Λαφαζάνης τόνισε πως ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά «τι είναι ο Μεντβέντεφ και τι είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που δεν το ξέρει ο Τσίπρας», ξεκαθαρίζοντας ότι «βεβαίως δεν είπα τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ σύντροφο», αλλά όχι με την στενή έννοια που έχει επικρατήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή ο όρος αυτός όπως εξήγησε Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι καταζητούμενος από την Ουκρανία.

Σχετικά με το παρασκήνιο της προσπάθειας υπογραφής συμφωνίας με τη Ρωσία το 2015 για οικονομική βοήθεια, ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε ότι η συμφωνία προέβλεπε έναν αγωγό φυσικού αερίου που θα περνούσε από τη Θράκη με ιδιοκτησία 50-50 Ελλάδα-Ρωσία, ενώ κατηγόρησε τον Τσίπρα λέγοντας: «Ο Τσίπρας δεν ήξερε τη συμφωνία που είχαμε υπογράψει για κοινό αγωγό με τη Ρωσία».

Η «προδοσία» και η υποθήκευση της χώρας

Αναφερόμενος στη δική του θητεία, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε ότι «δεν έχω μετανιώσει που έγινα υπουργός του Τσίπρα γιατί δεν έκανα κάτι μεμπτό, σε αντίθεση με τον Τσίπρα που έκανε μια μεγάλη κωλοτούμπα και προδοσία».

Κατήγγειλε τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτική αλητεία και εξαπάτηση του λαού, υπενθυμίζοντας ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 διακήρυττε πως «το ευρώ δεν είναι φετίχ». Επίσης, κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι πήγε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 αφού «άλλαξε το αποτέλεσμα του μνημονίου και έφερε το τρίτο μνημόνιο».

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε με έμφαση πως «η περιουσία της χώρας έχει υποθηκευτεί για 100 χρόνια».

«Το βιβλίο θα είναι αποτυχία»

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαπράττει πολιτική αυτοκτονία με το βιβλίο του και πως «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Αλέξης Τσίπρας να είναι αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη – το βιβλίο θα είναι μια αποτυχία».

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας πρωθυπουργός», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «Θα μπορούσα εγώ να είμαι σε αυτή τη θέση».