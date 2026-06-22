Λαγοκέφαλοι: Έρχεται επιδότηση 5€ για την αλίευσή τους - Το σχέδιο για την «παύση» της εξάπλωσης

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, με το τοξικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος να αποτελεί πλέον σοβαρή απειλή τόσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και για το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων.

Μπροστά στην αυξανόμενη παρουσία του είδους στη Μεσόγειο, η Ελλάδα προχωρά στον σχεδιασμό ειδικού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για τους ψαράδες που θα συμμετέχουν στην αλίευσή του, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του και τη μείωση των επιπτώσεων που προκαλεί.

Σχέδιο επιδότησης από την Κομισιόν

Τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega. Όπως ανέφερε, το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται εδώ και μήνες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έγκριση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πλευρά εξετάζει τη δυνατότητα παροχής υψηλότερης αποζημίωσης από εκείνη που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, όπου η επιδότηση ξεκίνησε από τα 3 ευρώ ανά κιλό και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 4,73 ευρώ.

«Οι εκπρόσωποι των ψαράδων μάς έχουν εξηγήσει ότι το ποσό των 4,73 ευρώ δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο, ιδιαίτερα υπό το βάρος της αύξησης του κόστους καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο στήριξης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ήρθε για να μείνει»

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι η πλήρης εξάλειψη του λαγοκέφαλου δεν θεωρείται πλέον ρεαλιστικός στόχος, καθώς το είδος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο. «Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που εισήλθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το ζητούμενο πλέον είναι να περιορίσουμε τον πληθυσμό του και να ελέγξουμε την εξάπλωσή του», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων αλίευσης, κυρίως κατά τις περιόδους αναπαραγωγής του είδους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Αυστηρή διαχείριση λόγω τοξικότητας

Ο λαγοκέφαλος συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στη Μεσόγειο, καθώς περιέχει ισχυρές τοξίνες που τον καθιστούν ακατάλληλο και επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, η διαχείρισή του διέπεται από αυστηρούς κανόνες και ειδικά πρωτόκολλα.

Όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας, οι αλιείς δεν μπορούν απλώς να απορρίπτουν τα ψάρια μετά τη σύλληψή τους. Κάθε αλίευμα πρέπει να καταγράφεται και να καταμετράται, να αποθηκεύεται σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για καταστροφή μέσω καύσης.

Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση» είπε κλείνοντας.