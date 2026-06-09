Λαγοκέφαλοι: Οι τοξικοί θηρευτές που αλωνίζουν στις ελληνικές θάλασσες - «Η κατάσταση έχει ξεφύγει»

Δέκα λαγοκέφαλους, βάρους από 10 έως 11 κιλά ο καθένας, αλίευσε προ ημερών στην περιοχή της Αμμουδάρας ο Μάνος Ανδρουλάκης, γιος του προέδρου των Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου. Τα ψάρια εντοπίστηκαν και αλιεύθηκαν σε ιδιαίτερα ρηχά νερά, σε βάθος μόλις 1,5 έως 2 μέτρων, σε σημεία όπου συχνάζουν καθημερινά λουόμενοι.

Όπως γράφει η Νέα Κρήτη, ο πρόεδρος των Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, κάνει λόγο για αδράνεια της Πολιτείας απέναντι στο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως είχε ανακοινωθεί πρόγραμμα για την αντιμετώπιση και την αλίευση των λαγοκέφαλων, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό για την υλοποίησή του.



Παράλληλα, τονίζει ότι η παρουσία μεγάλων λαγοκέφαλων σε τόσο μικρό βάθος προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των λουομένων.



«Θα αναγκαστούμε να κάνουμε άλλη δουλειά»

«Άθλια κατάσταση. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Τα δίχτυα είναι γεμάτα ζημιές και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Κάποια στιγμή θα το παρατήσουμε. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε άλλη δουλειά», λέει ο Μάνος Ανδρουλάκης στο ΚΡΗΤΗ TV.

Ο λαγοκέφαλος φέρει σε όργανα και ιστούς του την τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες που είναι γνωστές στην επιστήμη. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ταχύτατη μυϊκή παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την αντιμετώπισή της. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ούτε ο καθαρισμός του ψαριού ούτε οποιαδήποτε μέθοδος μαγειρέματος μπορούν να εξουδετερώσουν την τοξίνη.



Ως κορυφαίος θηρευτής στο νέο του περιβάλλον, ο λαγοκέφαλος δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά φυσικούς εχθρούς. Πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, καταβροχθίζοντας μεγάλες ποσότητες γηγενών ειδών όπως σουπιές, χταπόδια, καλαμάρια και άλλα ψάρια, ασκώντας τεράστια πίεση στα τοπικά οικοσυστήματα και στα αλιευτικά αποθέματα. Παράλληλα, προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των επαγγελματιών ψαράδων.

Πώς έφτασε ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Ο λαγοκέφαλος δεν είναι γηγενές είδος της Μεσογείου. Η φυσική του κατανομή βρίσκεται στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες συνδέεται άμεσα με τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία εγκαινιάστηκε το 1869 και δημιούργησε έναν θαλάσσιο διάδρομο μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και της Μεσογείου.

Οι επιστήμονες αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «Λεσεψιανή μετανάστευση» (Lessepsian migration), από το όνομα του Γάλλου διπλωμάτη και μηχανικού Φερδινάνδου ντε Λεσέψ, ο οποίος συνδέθηκε με την κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ. Μέσω αυτής της τεχνητής θαλάσσιας οδού, εκατοντάδες είδη οργανισμών πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο, μεταβάλλοντας σταδιακά την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων.

O λαγοκέφαλος καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα προς το Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και αργότερα προς τη δυτική Μεσόγειο. Επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα και επιθετικά χωροκατακτητικά είδη που έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω του Σουέζ.