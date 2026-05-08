Λαϊκές Αγορές: Όλα όσα αλλάζουν με τον νόμο: Πώς θα γίνονται οι μεταβιβάσεις και οι αλλαγές θέσεων

Μια νέα εποχή ξεκινά για τις λαϊκές αγορές της χώρας, καθώς ο νόμος 5297/2026 τίθεται σε εφαρμογή, φέροντας σαρωτικές αλλαγές που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την επίλυση χρόνιων αγκυλώσεων. Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) χαρακτηρίζει τις νέες ρυθμίσεις ως μια «τομή» που δημιουργεί ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για χιλιάδες επαγγελματίες και παραγωγούς.

Τέλος στην γραφειοκρατία των αδειών



Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που φέρνει ο νέος νόμος είναι η κατάργηση της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών, μια ρύθμιση που ανακουφίζει τους πωλητές από ένα δυσβάσταχτο γραφειοκρατικό βάρος. Παράλληλα, εισάγεται η οργάνωση των αγορών σε «κορμούς» (π.χ. Α’ Αθηνών, Πειραιά κ.λπ.), επιτρέποντας πλέον τις αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ πωλητών αλλά και τη μετακίνηση εντός του ίδιου κορμού.

Νέες δυνατότητες για συγγενείς και βοηθούς



Ο νόμος 5297/2026 δείχνει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στις οικογενειακές επιχειρήσεις των λαϊκών:

Αναπλήρωση: Δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από συγγενή Α’ βαθμού για ένα έτος.

Υποβοήθηση: Επιτρέπεται η βοήθεια από συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού, επίσης για ένα έτος.

Μεταβίβαση: Σε περίπτωση θανάτου, το χρονικό όριο για τη μεταβίβαση της άδειας διπλασιάζεται, από τους 6 στους 12 μήνες.

Μοριοδότηση: Οι δηλωμένοι βοηθοί πριμοδοτούνται πλέον με 30 μόρια στις νέες προκηρύξεις αδειών.

Μετατροπή αδειών και ρυθμίσεις οφειλών



Μια κρίσιμη ρύθμιση που αφορά όλη την επικράτεια είναι η δυνατότητα μετατροπής της παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική. Η επιλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη για ένα συγκεκριμένο διάστημα τεσσάρων μηνών, χωρίς πρόσθετα κριτήρια, δίνοντας ευελιξία στους πωλητές να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς.

Επιπλέον, για την οικονομική ανακούφιση του κλάδου, προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών έως και σε 36 μήνες, διασφαλίζοντας ότι οι πωλητές μπορούν να παραμείνουν ενεργοί παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Ο ρόλος του Φορέα Λειτουργίας



Με τον νέο νόμο, ο Φορέας Λειτουργίας Αγορών συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες αρμοδιότητες. Είναι πλέον ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ίδρυση, τη μετακίνηση, την κατάργηση ή την επέκταση των λαϊκών αγορών. Μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, τα σωματεία οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαγράμμιση και την καταγραφή των κενών θέσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της χωροταξίας των πάγκων.

Η ΠΟΣΠΛΑ υπογραμμίζει ότι, αν και ο νέος νόμος αποτελεί «νέο καταστατικό χάρτη», η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για περαιτέρω βελτιώσεις, με στόχο πάντα την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.