Λαϊκό προσκύνημα για τη σορό του Μιρτσέα Λουτσέσκου - Η προφητική ατάκα του για τον θάνατο

Σε βαθύ πένθος έριξε το παγκόσμιο η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν. Την Μεγάλη Τρίτη (7/4), όπως ανακοίνωσε η Ρουμάνικη Ομοσπονδία ο «απόλυτος θρύλος» άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ρουμανίας, αλλά και παγκόσμια.

Σύμφωνα με την ρουμάνικη «Fanatik.ro», η εξόδιος ακολουθία του προγραμματίστηκε να λάβει χώρα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στον ναό του Αγίου Ελευθερίου, ενώ θα ταφεί στο Κοιμητήριο Μπέλου, εκεί όπου έχουν ταφεί όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Ρουμανίας, ενώ στην ταφή θα παραβρεθεί μόνο η οικογένεια του εκλιπόντος.

Less than 3w ago I had the chance to interview Lucescu. It's the last media interview he ever did. He asked me not to mention his struggles with illness, as he didn't want to downplay the mission and the dream he had, taking Romania to the World Cup.https://t.co/xjBJ1huUoo — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2026

Η επιγραφή στον τάφο του και η προφητική ατάκα

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από την ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε και όπως είχε πει πριν 16 χρόνια σε συνέντευξή του στο «GSP», ποτέ δεν τον τρόμαζε ο θάνατος, ενώ είχε τονίσει πως όταν έρθει η ώρα, θέλει να φύγει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τότε, στα 70 του, είχε ερωτηθεί αν σκέφτεται πότε θα είναι ο τελευταίος του αγώνας, που προφανώς και δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του τέτοια σκέψη, ενώ όσο αφορά την υγεία του είχε πει:

«Προβλήματα υγείας; Δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν για μένα ήταν απλώς ένα αστείο, δεν τους έδινα καμία σημασία. Εγώ και ο Φέργκιουσον είμαστε αθάνατοι! Δεν σκέφτεσαι ότι μια αρτηρία μπορεί να φράξει. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή συμπυκνωμένη στο μέγιστο. Δεν έχεις χρόνο για το ίδιο σου το σώμα, δεν το νιώθεις, δεν του δίνεις σημασία. Οι στιγμές στο γήπεδο είναι εξαιρετικά έντονες. Όλα παίζονται εκεί και δεν υπάρχει χρόνος για διαλείμματα». Όταν αργότερα η κουβέντα είχε πάει στον Τζοκ Στάιν, έναν Σκωτσέζο προπονητή, όπου έφυγε από την ζωή στον αγωνιστικό χώρο μετά από θανατηφόρο πνευμονικό οίδημα, ο πρώην προπονητής της εθνικής Ρουμανίας είχε πει πως αυτό είναι το ομορφότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν προπονητή: «Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν προπονητή. Θα ήθελα να πεθάνω στο γήπεδο. Σημαίνει ότι έχεις ζήσει τα πάντα εκεί, μέσα στη μάχη».

Άξιο αναφοράς είναι πως, σύμφωνα με τους Ρουμάνους, ο Μιρτσέα σκεφτόταν χρόνια αυτή την δυσάρεστη στιγμή και ήθελε να έχει προνοήσει. Ο πατέρας του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε διαλέξει ήδη τον τάφο του εδώ και καιρό, ενώ επέλεξε μια πολύ όμορφη επιγραφή πάνω του που λέει: «Τάξη, δόξα, πλούτος, όλα στη γη τελειώνουν, όποια ομορφιά κι αν υπάρχει, όλα φθείρονται και λιώνουν. Ζωντανά, πόσα έργα, μνημεία, καλές πράξεις αφήνεις πίσω σου».